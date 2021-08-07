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Вночі в Україні прогнозують грози та шквали: де оголошене штормове попередження

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Субота 07 серпня 2021 14:37
Вночі в Україні прогнозують грози та шквали: де оголошене штормове попередження Фото: в Україні на ніч оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У низці областей оголошене штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погіршення погоди прогнозують з півночі до 9 ранку 8 серпня. Грози, подекуди шквали 15-20 м/с прогнозують у наступних областях:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій.

Там оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

8 серпня у східних, Сумській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вночі в Україні прогнозують грози та шквали: де оголошене штормове попередження

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Погода в Україні Штормове попередження
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