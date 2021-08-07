Вночі в Україні прогнозують грози та шквали: де оголошене штормове попередження
Фото: в Україні на ніч оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У низці областей оголошене штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погіршення погоди прогнозують з півночі до 9 ранку 8 серпня. Грози, подекуди шквали 15-20 м/с прогнозують у наступних областях:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій.
Там оголошений І рівень небезпечності, жовтий.
8 серпня у східних, Сумській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.