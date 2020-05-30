Грозові зливи і спека до +34: погода в червні готує сюрпризи українцям

Погода в Україні в червні (фото: РБК-Україна)

Синоптики дали прогноз погоди на перший місяць літа в Україні

Погода в Україні в червні 2020 року принесе рясні опади у першій половині місяця, причому очікуються також і грози, зливи та шквали. В цілому ж синоптична ситуація в перший місяць літа буде схожа на травневу.

Українців чекають і спекотні дні, але середньомісячна температура повітря по країні складатиме приблизно +20...+25 градуси. Такий прогноз дали в Українському гідрометцентрі.

"В залежності від регіону можливі коливання в межах 1 градуса. Зазвичай червень досить прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде досить прохолодною, особливо в порівнянні з минулим роком", - розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Фахівець додав, що місячна кількість опадів в червні складе 43-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті - 105-156 мм.

Яка погода буде в червні в різних регіонах України

Схожий прогноз на червень склали синоптики Gismeteo. Згідно з картами погоди в різних обласних центрах, літо почнеться сильними дощами, а закінчиться справжньою спекою.

Так, у Києві прогнозують дощі пів місяця. Температура повітря очікується в межах +13... +30 градусів вдень.

В Одесі початок літа ознаменує гроза і зливи. Дощовим також буде другий тиждень червня, а в решту часу жителів Південної Пальміри зігріватиме сонечко. Температура повітря протягом місяця: від +17 до +31 градуса.

У Львові дощі йтимуть періодично і чергуватимуться з ясними днями. Температура в червні: від +14 до +32 градусів у денний час.

У Дніпрі червень розпочнеться грозою, а закінчиться безхмарним сонячним днем. Опади очікуються перші два тижні. Температура повітря протягом місяця становитиме від +17 до +34 градусів.

У Чернігові опади стануть мало не щоденними. Жителів північного регіону України очікує температура протягом червня в межах +13... +31 градуса.

У Миколаєві грозові дні прогнозуються на 1, 6-8 числа, а взагалі дощі будуть періодичними протягом місяця. Тут також температура буде від +13 до +31 градуса.

У Черкасах дощі заллють в перших числах місяця, і після перерви в 4 дні відновляться аж до липня. Температура становитиме від +14 до +32 градусів.

В Ужгороді грози в червні прогнозують на 5,7 і 8 числа, а протягом місяця опади будуть періодичними. Температура повітря: від +17 до +34 градусів.

У Запоріжжі грозова активність буде 1 червня і на святкові дні Трійці. З 6 по 14 числа жителів облцентру будуть заливати дощі. Температура повітря: від +17 до +35 градусів.

Раніше ми писали про те, що кліматолог попередила про погоду в Україні влітку і порадила готуватися до посухи та шквалів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про погіршення погоди та дощах без просвіту.

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Автор: Володимир Костирін