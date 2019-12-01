Снігопади та ожеледь: українців попередили про негоду наступного тижня

Погода в Україні в грудні (Фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла про справжню зимову погоду на початку грудня

Погода в Україні у перший тиждень грудня принесе снігопади та ожеледь. Опади очікуються вже з понеділка в західних та центральних регіонах. Про це йдеться в прогнозі відомого синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала в Facebook.

Температура повітря протягом дня 2 грудня в середньому по країні буде коливатися в межах від - 2 до +2 градуси. Тепліше буде на крайньому півдні, де стовпчики термометрів покажуть +4... +6 градусів.

У перший день тижня сніг почнеться в західних областях, і ближче до вечора пошириться на схід, у Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Черкаську та Київську області, розповіла Діденко.

Погода в Україні в грудні (Фото: РБК-Україна)

Вона додала, що 2 грудня на решті території поки буде без опадів. Але це лише тимчасово.

У Києві в понеділок сніг найімовірніше випаде вже ввечері. Температура повітря в столиці протягом дня - близько нуля, ввечері температура знизиться до -1... -3 градусів. Буде слизько, попередила синоптик киян.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)