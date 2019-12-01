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Снегопады и гололед: украинцев предупредили о непогоде на следующей неделе

STYLERЖизнь    01.12.2019 - 22:10
Снегопады и гололед: украинцев предупредили о непогоде на следующей неделе
Погода в Украине в декабре (Фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала о настоящей зимней погоде в начале декабря

Погода в Украине в первую неделю декабря принесет снегопады и гололед. Осадки ожидаются уже с понедельника в западных и центральных регионах. Об этом говорится в прогнозе известного синоптика Наталки Диденко, который она опубликовала в Facebook.

Температура воздуха в течение дня 2 декабря в среднем по стране будет колебаться в пределах от - 2 до +2 градуса. Теплее будет на крайнем юге, где столбики термометров покажут +4... +6 градусов.

В первый день недели снег начнется в западных областях, и ближе к вечеру распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области, рассказала Диденко.

Снегопады и гололед: украинцев предупредили о непогоде на следующей неделе

Погода в Украине в декабре (Фото: РБК-Украина)

Она добавила, что 2 декабря на остальной территории пока будет без осадков. Но это только временно.

В Киеве в понедельник снег вероятнее всего выпадет уже вечером. Температура воздуха в столице течение дня - около нуля, вечером похолодает до -1... -3 градусов. Будет скользко, предупредила синоптик киевлян.

Снегопады и гололед: украинцев предупредили о непогоде на следующей неделе

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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