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В Україні аномальна погода: синоптики налякали новим похолоданням

STYLERЖиття    14.01.2020 - 21:04
В Україні аномальна погода: синоптики налякали новим похолоданням
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні істотно зміниться вже через кілька днів

Погода в Україні у середу, 15 січня, поб'є всі температурні рекорди, і така синоптична ситуація буде спостерігатися ще кілька днів. Похолодання і снігопади повернуться в країну не раніше 19-20 січня, на Водохреща.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, в середу, 15 січня, очікується суха і тепла погода. Температура повітря протягом дня очікується від +2 до +6 градусів, на Заході України потеплішає до +4 +9 градусів.

"У Києві завтра опади не прогнозуються, температура повітря протягом дня коливатиметься близько +3 +5 градусів. Невелике похолодання прийде на Водохреще", - написала синоптик.

В Україні аномальна погода: синоптики налякали новим похолоданням

Карта погоди

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря в найближчу ніч буде коливатися від 0 до -2 градусів, на сході, півночі та півдні країни, а на заході очікується -2 -4 градуси. Вдень найтепліше буде у західних і південних областях +4 +9 градусів, на сході, в центрі і на півночі буде прохолодніше, від +2 до +5 градусів.

У четвер нічна температура повітря опуститься ще нижче, до -2 -4 градусів на сході і півдні, і до -4 -8 градусів на заході країни. Вдень очікується від +1 до +3 градусів в центрі, на півночі та півдні країни, на заході +4 +8 градусів.

В Україні аномальна погода: синоптики налякали новим похолоданням

Карта погоди на 19 січня

У неділю, 19 січня, температура в більшості областей знизиться до -1 градуса, вдень та до -2 -4 градусів вночі. Південні і частину східних областей накриє мокрим снігом.

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