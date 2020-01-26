Сніг і сильний вітер увірвуться в Україну: синоптики назвали дату

Погода в Україні у січні піднесе "сюрприз" у вигляді снігу - опади очікуються в цей аномально теплий зимовий місяць в середині тижня. За прогнозами фахівця Українського гідрометеорологічного інституту, наступний місяць через Азорський антициклон також стане напрочуд "весняним", а українцям доведеться звикати до такого клімату. Втім, синоптик Наталка Діденко попереджає про опади в останні дні січня.

Понеділок 27-го принесе суху погоду практично на всій території країни.

Тепература повітря 26-го січня у середньому по країні коливатиметься між +2... +5 градусів протягом дня.

Вже у вівторок синоптична ситуація почне змінюватися.

Так, дощі увірвуться в південні регіони аж до Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Циклон у середу, 29 січня, обумовить в Україні мокрий сніг та сильний вітер, а також дощ скрізь, крім Півдня.

У Києві в понеділок-вівторок опади малоймовірні, в середу, 29 січня, у столиці передбачається посилення вітру, з'явиться дощ, який увечері перейде в мокрий сніг.

Прогоз погоди в Україні на 29 січня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Додамо, що синоптики Укргідрометцентру в прогнозі на кінець січня погоджуються з Діденко. За даними фахівців, мокрий сніг продовжиться і в четвер, і п'ятницю.

Причому опади очікуються по всій країні, крім південних областей.

Так, 30 січня вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +5 градусів і вночі не знизяться нижче -1 градуса (хіба що в Ужгороді -2 градуси).

Прогоз погоди в Україні на 30 січня (Фото: meteo.gov.ua)

31 січня ситуація з температурою повітря буде аналогічна. Найтепліше буде в Одесі та Сімферополі, де очікується до +6 градусів в денний час.

Прогоз погоди в Україні на 31 січня (Фото: meteo.gov.ua)