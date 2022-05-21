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Змити "хімію" з овочів та фруктів дуже просто: який засіб треба додати у воду

Фото: Як змити "хімію" з овочів та фруктів (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Часто фрукти й овочі з супермаркету й навіть з ринку можуть бути оброблені "хімією" задля збереження товарного вигляду та подовження терміну зберігання. Звісно ж принесені покупки треба мити перед вживанням, однак простої води не завжди буває достатньо.

Як правильно мити покупну городину, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як правильно мити магазинні фрукти і овочі

Експерти кажуть, що недостатньо обдати плоди водою з-під крана. Для миття покупних продуктів бажано використовувати "спеціальну" воду.

Зробити її можна за допомогою засобу, який є на кожній кухні. Це звичайна харчова сода.

Візьміть глибоку ємність, наповніть її водою і додайте соду (вистачить чайної ложки на літр рідини). В засіб занурте куплені в магазині фрукти і овочі.

Далі плоди слід помити звичним способом: фільтрованою водою або водою з-під крана. Так ви змиєте залишки соди.

Не тільки миття

Аби ще більше знизити вміст нітратів, овочі можна замочити - як у воді, так і з використанням солі чи оцту.

Замочування на 30-60 хвилин - ще більш ефективний метод зменшити вміст хімії. Буряк, кабачки, морква, гарбуз, баклажани можна нарізати невеликими кубиками і залити водою на 5-10 хвилин. Процедуру повторити ще 1-2 рази.

Щоб видалити хімічні речовини з шкірки овочів або з зелені, замочіть їх на 5-10 хвилин в сольовому розчині або слабкому розчині оцту, а потім промийте.

Можна також опустити їх на 5 секунд в окріп.

Раніше ми писали, як правильно мити овочі та фрукти. Для кожного з них є свій спосіб, який правильно їх очистить.

Крім того ми повідомляли, кому краще не їсти полуницю, і як правильно вибрати сезонну ягоду без нітратів.

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