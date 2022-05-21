UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смыть "химию" с овощей и фруктов очень просто: какое средство надо добавить в воду

Фото: Как смыть "химию" из овощей и фруктов (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Часто фрукты и овощи из супермаркета и даже с рынка могут быть обработаны "химией" для сохранения товарного вида и продления срока хранения. Конечно же принесенные покупки надо мыть перед употреблением, однако простой воды не всегда бывает достаточно.

Как правильно мыть покупную овощи, читайте ниже в нашем материале Styler.

Как правильно мыть магазинные фрукты и овощи

Эксперты говорят, что недостаточно обдать плоды водой из-под крана. Для мытья покупных продуктов желательно использовать "специальную" воду.

Сделать ее можно с помощью средства, которое есть на каждой кухне. Это обычная пищевая сода.

Возьмите глубокую емкость, наполните ее водой и добавьте соду (хватит чайной ложки на литр жидкости). В средство погрузите купленные в магазине фрукты и овощи.

Далее плоды следует помыть привычным способом: фильтрованной водой или водой из-под крана. Так вы смоете остатки соды.

Не только мытье

Чтобы еще больше снизить содержание нитратов, овощи можно замочить - как в воде, так и с использованием соли или уксуса.

Замачивание на 30-60 минут - еще более эффективный метод уменьшить содержание химии. Свеклу, кабачки, морковь, тыкву, баклажаны можно нарезать небольшими кубиками и залить водой на 5-10 минут. Процедуру повторить еще 1-2 раза.

Чтобы удалить химические вещества из кожуры овощей или из зелени, замочите их на 5-10 минут в солевом растворе или слабом растворе уксуса, а затем промойте.

Можно также опустить их на 5 секунд в кипяток.

Ранее мы писали, как правильно мыть овощи и фрукты. Для каждого из них есть свой способ, который правильно их очистит.

Кроме того мы сообщали, кому лучше не есть клубнику и как правильно выбрать сезонную ягоду без нитратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
еда