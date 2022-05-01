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Медсестра з Лисичанська лишилася без ніг і частини руки: тепер вона зірка соцмереж і надихає інших

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Лисичанськ, Неділя 01 травня 2022 18:59
Медсестра з Лисичанська лишилася без ніг і частини руки: тепер вона зірка соцмереж і надихає інших Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська без ніг стала зіркою TikTok
Автор: Світлана Мащенко

Оксана Баландіна, медсестра з Лисичанська, мама двох діток, залишилася без ніг і частини руки, підірвавшись на міні. Дівчина не впадає у відчай, завела TikTok і надихає інших, з усмішкою показуючи свою реабілітацію в очікуванні протезів з Німеччини.

Про це пишуть Svoi.city.

У Оксани немає двох ніг вище коліна, а також більшості пальців на лівій руці

27 березня Оксана з чоловіком йшла додому. Вони вирішили скоротити шлях, пройшовши за річкою - дорогу дівчина знала з дитинства.

"Зай, глянь!" - встигла сказати Оксана до того, як пролунав вибух.

Оксана каже, що впала обличчям у землю, стало важко дихати. Ноги боліли і, здавалося, провалилися в яму.

Лікарню обстріляли і зачинили ще в перші дні війни

Дівчина розповідає, що останній раз я вийшла на роботу в ніч на 3 березня.

"Наше лікарняне містечко обстріляли. Все скло вилетіло. Нам перебили кисень і опалення. Дітей у відділення ніхто не привозив, і нас відправили додому. Більше я не виходила на зміни", - згадує Оксана.

Наприкінці березня в Лисичанську наростала гуманітарна криза. З продуктами було туго, а дітей годувати потрібно.

Медсестра з Лисичанська лишилася без ніг і частини руки: тепер вона зірка соцмереж і надихає інших

Фото: Оксана Баландіна з дітьми (instagram.com/ksyucha_kareglaska)

Того трагічного дня Оксана з чоловіком пішла за гуманітаркою, з якою допомагали волонтери. По дорозі додому сталося найстрашніше.

Прокинулася вранці і побачила, що немає ніг

"Я йшла трохи попереду і побачила - в землі стирчить снаряд. Чоловік йшов ззаду, балакав з другом. Я повернулася розповісти про свою знахідку - і тут же злетіла в повітря. Чоловік злякався, підбіг до мене і почав перемотувати кінцівки, що кровоточили", - розповідає медсестра.

Медсестра з Лисичанська лишилася без ніг і частини руки: тепер вона зірка соцмереж і надихає інших

Хоча швидка приїхала швидко, медики не спускалися до ґрунтової дороги - чекали рятувальників, які б винесли дівчину. До лікарні вона потрапила в критичному стані зі значною крововтратою.

"Вранці, 28 березня, виспавшись і відпочивши від операції, я побачила, що у мене немає ніг. Лікарям довелося ампутувати їх на верхню третину стегна. На лівій руці у мене залишився тільки великий палець", - каже вона.

Оксана не занепадає і показує свою реабілітацію в ТікТок

Коли все сталося, Оксана просила її вбити. Не хотіла, щоб діти побачили її такою. Тепер же все інакше - жага до життя повернулася.

"Завдяки підтримці рідних, знайомих і незнайомих людей, у мене відкрилося друге дихання. Я буду жити заради своєї сім'ї", - розповідає Оксана.

Зараз дівчина в Дніпрі. У неї почався курс реабілітації. Вона старається, виконує всі вправи. Вчиться тримати баланс і рівновагу в тілі.

Ноги заживають після операції. Вона вже накладає компресійні пов'язки, щоб культя мала правильну форму і можна було виготовити протези.

Після того, що сталося Оксана завела ТікТок-аккаунт, де показує світу своє нове тіло і процес відновлення.

@ksyucha_kareglaska

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Коханий чоловік - головна підтримка і опора Оксани

Її чоловік всі дні перебуває з нею. Він не залишає її ні на хвилину і в усьому допомагає.

"Ми сильні, ми впораємося. Якщо Бог залишив тебе живою, значить так судилося", - говорить він.

Медсестра з Лисичанська лишилася без ніг і частини руки: тепер вона зірка соцмереж і надихає інших

Фото: Оксана Баландіна з чоловіком (instagram.com/ksyucha_kareglaska)

Коли війна закінчиться, Оксана хоче повернутися додому, в рідний Лисичанськ. А незабаром вона поїде до Німеччини, де пройде ще один курс реабілітації та протезування.

Допомогти Оксані та її родині можна на карту: 5168 7574 2749 3038 (Оксана Баландіна)

Написати дівчині можна в Instagram.

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