ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські солдати грабують окуповані території. У Зеленського пригрозили мародерам

Новость на русском →
Київ, Середа 31 серпня 2022 11:50
Російські солдати грабують окуповані території. У Зеленського пригрозили мародерам Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення. Проте мародерів чекає відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях активізувалися злочинні групи з російських військових та криміналу. Вони обкрадають місцевих підприємців, фермерів, розпилюють заводи і вивозять крадене до Росії.

"На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Росія не зможе анексувати українські території шляхом "референдумів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мародерство Окуповані території Офіс президента
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок