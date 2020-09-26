Зміг підняти руку: лікарі розповіли про стан тих, хто вижив в катастрофі під Чугуєвом

Лікарі проводять операцію (ілюстративне фото: canva.com)

Лікарі оцінюють стан одного з тих, що вижив як вкрай важкий

25 вересня ввечері в Чугуєві, Харківська область, впав літак Ан-26, в якому перебувало 7 осіб екіпажу і 21 курсант. У катастрофі вдалося вижити тільки двом людям, які перебували на борту літака. Лікарі розповіли про їх стан.

Один з курсантів, який вижив після катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, знаходиться в опіковому центрі Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у вкрай важкому стані. Зараз йому роблять операцію. Про це заявив представник пресслужби Харківської міської ради, пише Times Харків.

Другий курсант, який вижив у катастрофі, за словами директора обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, доставлений у Військово-медичний клінічний центр Північного Регіону.

За даними "Україна 24", у першого потерпілого - 90% опіків тіла. Місцевий фельдшер, який віз курсантів до лікарні з місця аварії, розповідає, що хлопець перебував без свідомості. Він прийшов до тями в медустанові й навіть зміг підняти руку. Пізніше з'явилася інформація, що один з двох, що вижив під час катастрофи Ан-26, помер в лікарні.

Обидва хлопці, що залишилися у живих — курсанти другого курсу університету ім. Кожедуба.

Нагадаємо, рідні й близькі досі не можуть повірити в падіння літака і не перестають розміщувати скорботні публікації. Разом з цим у мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту у момент аварії, а також перші фотографії студентів.

Також ми публікували перші відео з місця падіння літака в Чугуєві.