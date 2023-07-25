Мусор может вызвать диабет и проблемы с сердцем. Вот как снизить негативное влияние

В Украине до сих пор не отлажена инфраструктура раздельного сбора отходов для их дальнейшей переработки. Все отходы из мусорных баков отвозят на так называемые мусорные полигоны, но они технологически не обустроены. Важно знать, как от этого страдают люди и животные.

Об этом сообщили на странице медицинской платформы "sviy.doc" в Instagram .

Как мусор вредит людям

Свалки - причина распространения инфекций, снижение иммунитета, повышение риска появления респираторных и раковых заболеваний.

Эксперты говорят, что происходит такой постоянный процесс: свалки гниют - образуется газ метан - пожар - выход токсичных веществ в атмосферу - возникновение болезней.

Важно знать, что свалки вызывают заболевания репродуктивной системы, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и повышается риск рака.

Кроме того, это лучшее место для насекомых и грызунов, которые переносят инфекции - лептоспироз, сальмонеллез или энцефалит.

В Африке и Азии на свалках размножаются комары, переносящие малярию.

В частности, люди часто выбрасывают батарейки, ртутные лампы и термометры, электронные гаджеты и химические удобрения. Такие вещи попадают на свалку и дальше через воздух и воду тяжелые металлы и токсины попадают к людям.

Опасные вещества попадают к людям через еду. Например, овощи, которые выращивали на загрязненных почвах накапливают токсины.

Рабочие мусорных свалок рискуют здоровьем и жизнью: имеют раздражение кожи, инфекции крови и репродуктивные патологии.

Как уменьшить негативное влияние мусора

Следует искать пункты приемки и сортировочные станции в своем городе и сдавать упаковки на переработку.

Также нужно сдавать опасные вещества на утилизацию. Или же можно хранить в защищенном месте, пока не найдется экологическое решение для утилизации.

Важно также сокращать, где это возможно, потребление продуктов в упаковке.

К тому же нужно тщательно выбирать упаковку, а именно чтобы они были пригодны для переработки.