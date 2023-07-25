Сміття може викликати діабет та проблеми з серцем. Ось як знизити негативний вплив

В Україні досі не налагоджена інфраструктура роздільного збору відходів для їх подальшого перероблення. Всі відходи зі сміттєвих баків відвозять на так звані сміттєві полігони, але вони технологічно не облаштовані. Важливо знати, як від цього страждають люди та тварини.

Про це повідомили на сторінці медичної платформи "sviy.doc" в Instagram .

Як сміття шкодить людям

Звалища - причина поширення інфекцій, зниження імунітету, підвищення ризику появи респіраторних та ракових захворювань.

Експерти кажуть, що відбувається такий постійний процес: звалища гниють - утворюється газ метан - пожежа - вихід токсичних речовин у повітря - виникнення хвороб.

Важливо знати, що звалища викликають захворювання репродуктивної системи, діабет, серцево-судинні захворювання та підвищується ризик раку.

Окрім того, це найкраще місце для комах і гризунів, які переносять інфекції - лептоспіроз, сальмонельоз чи енцефаліт.

У Африці та Азії на звалищах розмножуються комарі, що переносять малярію.

Зокрема, люди часто люди викидають батарейки, ртутні лампи й термометри, електронні гаджети та хімічні добрива. Такі речі потрапляють на звалище і далі через повітря та воду важкі метали і токсини потрапляють до людей.

Небезпечні речовини потрапляють до людей через їжу. Наприклад, овочі, що вирощували на забруднених ґрунтах накопичують токсини.

Робітники сміттєзвалищ ризикують здоров'ям та життям: мають подразнення шкіри, інфекції крові та репродуктивні патології.

Як зменшити негативний вплив сміття

Варто шукати пункти приймання та сортувальні станції у своєму місті та здавати пакування на перероблювання.

Також потрібно здавати небезпечні речовини на утилізацію. Або ж можна зберігати у захищеному місці, поки не знайдеться екологічне рішення для утилізації.

Важливо також скорочувати, де це можливо, споживання продуктів у пакуванні.

До того ж потрібно ретельно обирати пакування, а саме щоб вони були придатні для перероблювання.