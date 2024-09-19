Не мусор и не хлам. 5 неочевидных причин, почему дома всегда беспорядок

Даже при регулярной уборке в доме иногда сохраняется ощущение беспорядка. Что может быть причиной этого, и какие дизайнерские решения помогут исправить ситуацию?

РБК-Украина (проект Styler) выявило пять скрытых причин, почему у вас дома может быть беспорядок, и как их устранить.

Открытые полки

Открытые полки выглядят эстетично только при условии, что на них немного декора и регулярно очищаются от пыли. Сложнее всего поддерживать порядок на кухонных полках, где вместе с пылью скапливается жирный налет.

Более практичным решением будут закрытые шкафы-витрины: посуда, книги и статуэтки будут видны, но потребность в частой уборке исчезнет. Дополнительная подсветка создаст уютную атмосферу в кухне или гостиной.

Слишком много рельефа и "чистые" оттенки.

Декоративные элементы на стенах и потолке выглядят красиво, но требуют регулярного ухода. Альтернативой могут стать разные текстуры мебели.

Сегодня популярны материалы, напоминающие природные текстуры, например дерево или натуральный камень. Такие материалы не только приятны на ощупь, но и легки в уходе - их можно легко очистить влажной салфеткой.

Тяжелая мебель

Массивная мебель способствует накоплению пыли под ней и вокруг.

Выбор в пользу подвесных шкафов и тумб упростит уборку, ведь под ними легко пройдет робот-пылесос. Такая мебель не только облегчает поддержание чистоты, но и делает комнату визуально более просторной.

Визуальный беспорядок

Беспорядок может быть не только физическим, но и визуальным. Разноцветные мелочи типа магнитов на холодильнике или косметики в заводских упаковках создают ощущение хаоса.

Чтобы этого избежать, соблюдайте минимализм: оставьте лишь несколько акцентных предметов декора, а остальное спрячьте в декоративные контейнеры или шкафы.

Отсутствие дисциплины

Беспорядок накапливается постепенно. Регулярная поддержка чистоты несколько раз в неделю позволит сохранять чувство порядка.

Тщательно обдумайте систему хранения вещей, чтобы избежать хаоса - выделите каждой вещи удобное место, и вам не придется разбрасывать их по дому.