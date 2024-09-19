Не сміття і не мотлох. 5 неочевидних причин, чому вдома завжди безлад

Навіть при регулярному прибиранні у будинку інколи зберігається відчуття безладу. Що може бути причиною цього і які дизайнерські рішення допоможуть виправити ситуацію?

РБК-Україна (проект Styler) виявило п’ять прихованих причин, чому у вас вдома може бути безлад, і як їх усунути.

Відкриті полиці

Відкриті полиці виглядають естетично лише за умови, що на них небагато декору і вони регулярно очищуються від пилу. Найскладніше підтримувати порядок на кухонних полицях, де разом з пилом накопичується жирний наліт.

Практичнішим рішенням будуть закриті шафи-вітрини: посуд, книги та статуетки будуть видні, але потреба в частому прибиранні зникне. Додаткова підсвітка створить затишну атмосферу в кухні чи вітальні.

Забагато рельєфу та "чисті" відтінки

Декоративні елементи на стінах та стелі виглядають красиво, але потребують регулярного догляду. Альтернативою можуть стати різні текстури меблів.

Сьогодні популярні матеріали, які нагадують природні текстури, наприклад, дерево чи натуральний камінь. Такі матеріали не лише приємні на дотик, але й легкі в догляді - їх можна легко очистити вологою серветкою.

Важкі меблі

Масивні меблі сприяють накопиченню пилу під ними та навколо.

Вибір на користь підвісних шаф і тумб спростить прибирання, адже під ними з легкістю пройде робот-пилосос. Такі меблі не тільки полегшують підтримання чистоти, але й роблять кімнату візуально просторішою.

Візуальний безлад

Безлад може бути не тільки фізичним, але й візуальним. Різнобарвні дрібниці на кшталт магнітів на холодильнику чи косметики у заводських упаковках створюють відчуття хаосу.

Щоб цього уникнути, дотримуйтеся мінімалізму: залиште лише кілька акцентних предметів декору, а решту сховайте в декоративні контейнери або шафи.

Відсутність дисципліни

Безлад накопичується поступово. Регулярне підтримання чистоти кілька разів на тиждень дозволить зберігати відчуття порядку.

Ретельно обміркуйте систему зберігання речей, аби уникнути хаосу - виділіть кожній речі зручне місце, і вам не доведеться розкидати їх по дому.