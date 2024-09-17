5 легких способов добавить хюгге в свой дом: искусство уюта холодного времени года
Хюгге - это не просто стиль, это образ жизни, приносящий подлинное ощущение счастья и гармонии. Датская философия хюгге сосредоточена на простых радостях, тепле и комфорте. Этот стиль помогает создать в доме атмосферу, где каждый момент становится особенным. Хотите узнать, как воплотить хюгге в интерьере своего дома?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти основных принципах, которые помогут вам создать настоящий дом для души.
Уют как главный акцент
В центре хюгге - комфорт, приглашающий к отдыху и расслаблению. Вообразите вечер в теплом кресле, завернувшись в мягкий плед с чашкой горячего чая. Важно, чтобы ваш интерьер буквально говорил: "Расслабься и наслаждайся!" Это легко сделать с помощью текстиля: пледы, подушки и коврики - это ваши лучшие друзья.
Что следует добавить:
- Мягкие шерстяные пледы и удобные подушки из натуральных тканей.
- Уютное кресло-качалку или пуф, где можно спокойно отдохнуть.
Природные материалы - ваша связь с природой
Хюгге - это о гармонии с природой, и природные материалы прекрасно это отражают. Деревянная мебель, камень, лен и шерсть помогут наполнить дом естественным теплом. А как насчет комнатных растений? Они придадут свежести и жизни каждому уголку вашего пространства.
Необходимые элементы:
- Деревянные детали от мебели до декоративных элементов.
- Живые растения для оживления интерьера.
- Ткани из натуральных материалов для штор, мебели и постельного белья.
За окном - неприятно и холодно, а дома - тепло и уютно (фото: Freepik.com)
Мягкое освещение - магия атмосферы
Свет - это настоящая магия в хюге. Оно должно быть теплым, мягким и рассеянным, чтобы создать уют и покой. Свечи, маленькие лампы и светодиодные гирлянды станут вашими главными союзниками в борьбе за атмосферу. Тусклый свет создает чувство защищенности и покоя - именно то, что нужно для долгих осенних вечеров.
Как создать атмосферу:
- Расставьте свечи разных размеров по всему дому.
- Используйте лампы с регулируемой яркостью.
- Разместите светодиодные гирлянды для особого уюта.
Простота и функциональность - минимализм по-хюгге
Минимализм и функциональность - вот что стоит за дизайном в стиле хюгге. Простота линий и многофункциональность мебели помогут вам не только сохранить чистое пространство, но и создать атмосферу, где каждый предмет имеет свое место и предназначение. Все должно быть удобно, легко и практично.
Что следует сделать:
- Выбирайте мебель с простыми линиями в спокойных, нейтральных цветах.
- Используйте мебель с дополнительными функциями: раскладные столы, модульные системы хранения.
- Избавьтесь от лишних вещей, чтобы освободить пространство для того, что действительно важно.
Хюгге - это светлые цвета, одеяла и вкусности (фото: Freepik.com)
Детали с душой
Хюгге - это о вещах, имеющих значение. Ваш дом должен быть отражением вас, поэтому не стесняйтесь добавлять личные детали, делающие особым пространство. Любимые книги, семейные фотографии, сувениры из путешествий - все это придает теплу и душевности вашему дому.
Как добавить тепла:
- Повесьте на стены картины или фотографии, которые вам особенные.
- Используйте уникальные вазы, статуэтки или другие декоративные элементы.
- Разместите полочки с любимыми книгами или вдохновенными цитатами.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Apartment Therapy, Southern Living, Forbes Home.