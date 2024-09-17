5 легких способов добавить хюгге в свой дом: искусство уюта холодного времени года

Хюгге - это не просто стиль, это образ жизни, приносящий подлинное ощущение счастья и гармонии. Датская философия хюгге сосредоточена на простых радостях, тепле и комфорте. Этот стиль помогает создать в доме атмосферу, где каждый момент становится особенным. Хотите узнать, как воплотить хюгге в интерьере своего дома?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти основных принципах, которые помогут вам создать настоящий дом для души.

Уют как главный акцент

В центре хюгге - комфорт, приглашающий к отдыху и расслаблению. Вообразите вечер в теплом кресле, завернувшись в мягкий плед с чашкой горячего чая. Важно, чтобы ваш интерьер буквально говорил: "Расслабься и наслаждайся!" Это легко сделать с помощью текстиля: пледы, подушки и коврики - это ваши лучшие друзья.

Что следует добавить:

Мягкие шерстяные пледы и удобные подушки из натуральных тканей.

Уютное кресло-качалку или пуф, где можно спокойно отдохнуть.

Природные материалы - ваша связь с природой

Хюгге - это о гармонии с природой, и природные материалы прекрасно это отражают. Деревянная мебель, камень, лен и шерсть помогут наполнить дом естественным теплом. А как насчет комнатных растений? Они придадут свежести и жизни каждому уголку вашего пространства.

Необходимые элементы:

Деревянные детали от мебели до декоративных элементов.

Живые растения для оживления интерьера.

Ткани из натуральных материалов для штор, мебели и постельного белья.

За окном - неприятно и холодно, а дома - тепло и уютно (фото: Freepik.com)

Мягкое освещение - магия атмосферы

Свет - это настоящая магия в хюге. Оно должно быть теплым, мягким и рассеянным, чтобы создать уют и покой. Свечи, маленькие лампы и светодиодные гирлянды станут вашими главными союзниками в борьбе за атмосферу. Тусклый свет создает чувство защищенности и покоя - именно то, что нужно для долгих осенних вечеров.

Как создать атмосферу:

Расставьте свечи разных размеров по всему дому.

Используйте лампы с регулируемой яркостью.

Разместите светодиодные гирлянды для особого уюта.

Простота и функциональность - минимализм по-хюгге

Минимализм и функциональность - вот что стоит за дизайном в стиле хюгге. Простота линий и многофункциональность мебели помогут вам не только сохранить чистое пространство, но и создать атмосферу, где каждый предмет имеет свое место и предназначение. Все должно быть удобно, легко и практично.

Что следует сделать:

Выбирайте мебель с простыми линиями в спокойных, нейтральных цветах.

Используйте мебель с дополнительными функциями: раскладные столы, модульные системы хранения.

Избавьтесь от лишних вещей, чтобы освободить пространство для того, что действительно важно.

Хюгге - это светлые цвета, одеяла и вкусности (фото: Freepik.com)

Детали с душой

Хюгге - это о вещах, имеющих значение. Ваш дом должен быть отражением вас, поэтому не стесняйтесь добавлять личные детали, делающие особым пространство. Любимые книги, семейные фотографии, сувениры из путешествий - все это придает теплу и душевности вашему дому.

Как добавить тепла: