ЗМІ розповіли про "нову обраницю" Вакарчука після розлучення: Віталіна чи Христина?

Однією з версій про нове кохання Святослава Вакарчука стала Христина Соловей. Музикант взяв її під опіку ще у 2013 році та почав її продюсувати.

Їх неодноразово бачили разом на різних заходах, в соціальних мережах фанати помічали ніжні коментарі під постами Соловей. А також з'ясувалося, що на відпочинок до Таїланду Вакарчук з Лялею і Христина літали одночасно.

Однак сама Христина Соловей заперечує близькі стосунки з Вакарчуком і зізнається, що останнім часом вони рідко бачаться і він допомагає їй зараз тільки порадами.

Крім того, дівчина зізналася, що зараз закохана і саме це їй допомагає виглядати надзвичайно.

Другою претенденткою на роль коханої Вакарчука стала 23-річна співачка Віталіна Мусієнко. Дівчина супроводжувала Вакарчука під час гастрольного туру з новим проєктом "Оранжерея". На сцені пара ніжно трималася за руки та Вакарчук неодноразово обіймав Віталіну.

Однак, є й інша інформація - Вакарчук зараз активно будує стосунки з жінкою, яка майже одного віку з ним. Вона не публічна особа і швидше за все не має відношення до шоу-бізнесу.

Хто став новою обраницею Святослава Вакарчука