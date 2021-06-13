Розлучення Вакарчука: з'явилися цікаві подробиці

Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою , після 20 років спільного життя. Український поет і продюсер Євген Рибчинський натякнув, що артист зав'язав стосунки з Лялею через розвиток своєї музичної кар'єри.

Про це Рибчинський написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє " Главком ".

Він розповів, що знає Святослава і Лялю з середини 90-х. Вакарчук в той час як раз починав свою кар'єру разом з гуртом "Океан Ельзи", і він намагався зачепитися за будь-яку можливість, щоб потрапити в телевізор. Ляля ж була дружиною його друга стиліста Володимира Тарасюка.

"Статус Слави тоді був досить невизначений, сотні таких хлопчаків намагалися взяти штурмом "Мелораму" і "Територію А". Комусь пощастило, а комусь менше, селяві. А статус Фонарьової навпаки: дружина власника салонів VT, модного, перспективного і впливового стиліста", - написав Рибчинський.

Він також згадав, що новина про те, що Ляля пішла від Тарасюка до Вакарчука багатьох здивувала.

"Тоді це був дивний вибір. А для Слави - це була чи не перша в житті перемога, за якою потім пішли і відомість, і популярність, і багатство, і впливовість і все інше", - додав він.

Рибчинський зазначив, що все колись закінчується, включаючи молодість, красу і популярність.

"Хочеться висловити респект Лялі, яка доклала всіх зусиль, щоб зробити зі Слави зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його" зірковості ", і за 20 з гаком років не вийшла заміж і не спекулювала прізвищем чоловіка як багато інших. Упевнений, вона і зараз залишається в тіні. Оскільки у Лялі є гідність. А у Вакарчука - все інше", - додав він.

Цікаво, що після публікації Рибчинський все ж видалив свій пост.

Вокарчук і Фонарьова разом виховують доньку Діану, яка є для музиканта падчеркою.