СМИ рассказали о "новой избраннице" Вакарчука после развода: Виталина или Христина?

Одной из версий о новой любви Святослава Вакарчука стала Христина Соловей. Музыкант взял ее под опеку еще в 2013 году и начал ее продюсировать.

Их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях, в социальных сетях фанаты замечали нежные комментарии под постами Соловей. А также выяснилось, что на отдых в Таиланд Вакарчук с Лялей и Христина летали одновременно.

Однако сама Христина Соловей отрицает близкие отношения с Вакарчуком и признается, что в последнее время они редко видятся и он помогает ей сейчас только советами.

Кроме того, девушка призналась, что сейчас влюблена и именно это ей помогает выглядеть сногсшибательно.

Второй претенденткой на роль возлюбленной Вакарчука стала 23-летняя певица Виталина Мусиенко. Девушка сопровождала Вакарчука во время гастрольного тура с новым проектом "Оранжерея". На сцене пара нежно держалась за руки и Вакарчук неоднократно обнимал Виталину.

Однако, есть и другая информация – Вакарчук сейчас активно строит отношения с женщиной, которая почти одного возраста с ним. Она не публичная особа и скорее всего не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Кто стал новой избранницей Святослава Вакарчука