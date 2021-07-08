ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЗМІ розповіли про "нову обраницю" Вакарчука після розлучення: Віталіна чи Христина?

Новость на русском →
Четвер 08 липня 2021 15:03
ЗМІ розповіли про "нову обраницю" Вакарчука після розлучення: Віталіна чи Христина? Фото: Хто став новою обраницею Святослава Вакарчука (facebook.com/sviatoslav vakarchuk)
Автор: Анна Шиканова

Святослав Вакарчук шокував нещодавно громадськість повідомленням про те, що розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою. Пара прожила разом понад 20 років, і вони не були офіційно розписані, але повінчалися в церкві. Після розриву в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що у Святослава Вакарчука стосунки з іншою жінкою.

Хто став новою обраницею Вакарчука, розповіли журналісти програми "Викриття"на телеканалі Live.

Однією з версій про нове кохання Святослава Вакарчука стала Христина Соловей. Музикант взяв її під опіку ще у 2013 році та почав її продюсувати.

Їх неодноразово бачили разом на різних заходах, в соціальних мережах фанати помічали ніжні коментарі під постами Соловей. А також з'ясувалося, що на відпочинок до Таїланду Вакарчук з Лялею і Христина літали одночасно.

Однак сама Христина Соловей заперечує близькі стосунки з Вакарчуком і зізнається, що останнім часом вони рідко бачаться і він допомагає їй зараз тільки порадами.

Крім того, дівчина зізналася, що зараз закохана і саме це їй допомагає виглядати надзвичайно.

Другою претенденткою на роль коханої Вакарчука стала 23-річна співачка Віталіна Мусієнко. Дівчина супроводжувала Вакарчука під час гастрольного туру з новим проєктом "Оранжерея". На сцені пара ніжно трималася за руки та Вакарчук неодноразово обіймав Віталіну.

Однак, є й інша інформація - Вакарчук зараз активно будує стосунки з жінкою, яка майже одного віку з ним. Вона не публічна особа і швидше за все не має відношення до шоу-бізнесу.

Хто став новою обраницею Святослава Вакарчука

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися цікаві подробиці про розлучення Вакарчука з Лялею Фонарьовою.

А також розповідали про те, що Вакарчук засвітився в компанії молодих дівчат у ресторані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Святослав Вакарчук
LITE
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку