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СМИ рассказали о "новой избраннице" Вакарчука после развода: Виталина или Христина?

Новина українською →
Четверг 08 июля 2021 15:03
СМИ рассказали о "новой избраннице" Вакарчука после развода: Виталина или Христина? Фото: Кто стал новой избраннице Святослава Вакарчука (facebook.com/sviatoslav vakarchuk)
Автор: Анна Шиканова

Святослав Вакарчук шокировал недавно общественность сообщением о том, что расстался со своей супругой Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе более 20 лет, и они не были официально расписаны, но обвенчались в церкви. После разрыва в СМИ начала появляться информация о том, что у Святослава Вакарчука отношения с другой женщиной.

Кто стал новой избранницей Вакарчука, рассказали журналисты программы "Викриття" на телеканале Live.

Одной из версий о новой любви Святослава Вакарчука стала Христина Соловей. Музыкант взял ее под опеку еще в 2013 году и начал ее продюсировать.

Их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях, в социальных сетях фанаты замечали нежные комментарии под постами Соловей. А также выяснилось, что на отдых в Таиланд Вакарчук с Лялей и Христина летали одновременно.

Однако сама Христина Соловей отрицает близкие отношения с Вакарчуком и признается, что в последнее время они редко видятся и он помогает ей сейчас только советами.

Кроме того, девушка призналась, что сейчас влюблена и именно это ей помогает выглядеть сногсшибательно.

Второй претенденткой на роль возлюбленной Вакарчука стала 23-летняя певица Виталина Мусиенко. Девушка сопровождала Вакарчука во время гастрольного тура с новым проектом "Оранжерея". На сцене пара нежно держалась за руки и Вакарчук неоднократно обнимал Виталину.

Однако, есть и другая информация – Вакарчук сейчас активно строит отношения с женщиной, которая почти одного возраста с ним. Она не публичная особа и скорее всего не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Кто стал новой избранницей Святослава Вакарчука

Напомним, ранее мы писали о том, что появились интересные подробности о разводе Вакарчука с Лялей Фонаревой.

А также рассказывали о том, что Вакарчук засветился в компании молодых девушек в ресторане.

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Святослав Вакарчук
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