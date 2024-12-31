Торт "Джулия" за 15 минут: рецепт праздничного десерта без выпекания
Сладости и десерты - непременная часть новогоднего стола. Однако не всегда для этого нужно много усилий - например, можно приготовить этот праздничный торт за 15 минут.
О том, как приготовить торт без выпекания для новогоднего стола, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Господинька.
Что нужно для торта "Джулия"
Для того, чтобы приготовить новогодний торт "Джулия", понадобятся такие продукты:
- мука - 260 г
- молоко - 130 мл
- кипяток - 100 мл
- яйца - 2 шт.
- какао - 10 г
- сахар - 285 г
- разрыхлитель - 10 г
- сметана - 10 ст. л.
- маскарпоне - 250 г
- масло - 50 мл
- уксус 9% - 1 ст. л.
- сода - 1 ч. л.
Как готовить торт "Джулия"
Это торт за 15 минут готовится из смазанных кремом коржей. Выпекать их не нужно - вместо этого тесто обжаривается на сковороде. Однако, чтобы десерт был вкуснее, торт без запекания стоит поставить в холодильник на несколько часов.
Для приготовления теста смешайте сухие ингредиенты: какао, муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте холодное молоко, масло и яйца, тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции.
В отдельной посуде погасите уксусом соду. Перелейте смесь в тесто, перемешайте все ингредиенты, а затем влейте кипяток.
Разогрейте сковороду небольшого диаметра, слегка смазав ее растительным маслом. Условно поделите тесто на 4-5 частей, и обжарьте коржи в течение 2 минут с каждой стороны. Важно не пережаривать тесто, чтобы коржи остались похожими на бисквит.
Выровняйте коржи ножом, чтобы сделать торт красивее. Срезанную часть перемелите в крошку для украшения торта. Для приготовления крема соедините сахар со сливочным сыром и сметаной. Тщательно перемешайте смесь или взбейте ее миксером до однородной консистенции.
Смажьте все коржи кремом, а также бока торта. Присыпьте десерт крошкой из теста и поставьте на несколько часов в холодильник для пропитки коржей кремом. Перед подачей по желанию можно украсить торт фруктами.
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