Вкус из детства к зимнему празднику: рецепт легендарного десерта "Битое стекло"

Желе "Битое стекло" - чрезвычайно популярный десерт, который известен многим с детства. Такое лакомство станет прекрасным сладким дополнением к праздничному столу.

О том, как приготовить десерт "Битое стекло", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Что нужно для десерта "Битое стекло"

Для того, чтобы приготовить десерт "Битое стекло", понадобятся такие продукты:

желе - 3 пакетика (разных цветов)

желатин - 10 г

сметана (или йогурт) - 500 г

вода - 810 мл

сахарная пудра - 2-3 ст. л.

ванильный сахар - щепотка

Как готовить десерт "Битое стекло"

Приготовление десерта "Битое стекло" чрезвычайно простое. Для этого нужно приготовить желе разных цветов.

Несмотря на пропорции на упаковке к желе, рекомендуется использовать меньше воды, чем указано - тогда желе будет более плотным и насыщенным по цвету. Для удобства можно использовать одноразовую посуду для запекания или силиконовые формы для выпечки.

Или же можно застелить тарелки пищевой пленкой, однако в этом случае порошок для желе необходимо развести 250 мл воды в другой посуде. Когда желе остынет при комнатной температуре, поместите его в холодильник до полного застывания. Затем желе необходимо нарезать на небольшие кубики.

Как готовить желе для "Битого стекла" (скриншот / Смаколики Юлі)

После этого в небольшой миске или чашке растворите желатин, залив его 60 мл воды. Жидкость должна быть комнатной температуры. Тщательно перемешайте смесь и оставьте желатин до набухания.

Тем временем в глубокой посуде просейте к сметане сахарную пудру. Также добавьте ванильный сахар или экстракт для аромата. Тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции.

Затем желатин необходимо растопить на паровой бане или в микроволновке. Подождите, когда желатин остынет, однако останется жидким - только тогда его можно вливать в сметану. Иначе от горячего желатина молочный продукт может расслоиться.

Перемешайте желе со сметанковой массой и разложите по стаканам или силиконовым формам. Также в десерт можно добавить кусочки фруктов или измельченные в крошку крекеры, чтобы обогатить вкус сладости.

Накройте посуду с десертом пищевой пленкой и поставьте холодильник до полного застывания. Чем больше посуда для желе - тем больше понадобится времени для застывания. Перед подачей десерта "Битое стекло" желе можно дополнительно украсить кусочками мандаринов.