Вкус из детства к зимнему празднику: рецепт легендарного десерта "Битое стекло"
Желе "Битое стекло" - чрезвычайно популярный десерт, который известен многим с детства. Такое лакомство станет прекрасным сладким дополнением к праздничному столу.
О том, как приготовить десерт "Битое стекло", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Что нужно для десерта "Битое стекло"
Для того, чтобы приготовить десерт "Битое стекло", понадобятся такие продукты:
- желе - 3 пакетика (разных цветов)
- желатин - 10 г
- сметана (или йогурт) - 500 г
- вода - 810 мл
- сахарная пудра - 2-3 ст. л.
- ванильный сахар - щепотка
Как готовить десерт "Битое стекло"
Приготовление десерта "Битое стекло" чрезвычайно простое. Для этого нужно приготовить желе разных цветов.
Несмотря на пропорции на упаковке к желе, рекомендуется использовать меньше воды, чем указано - тогда желе будет более плотным и насыщенным по цвету. Для удобства можно использовать одноразовую посуду для запекания или силиконовые формы для выпечки.
Или же можно застелить тарелки пищевой пленкой, однако в этом случае порошок для желе необходимо развести 250 мл воды в другой посуде. Когда желе остынет при комнатной температуре, поместите его в холодильник до полного застывания. Затем желе необходимо нарезать на небольшие кубики.
Как готовить желе для "Битого стекла" (скриншот / Смаколики Юлі)
После этого в небольшой миске или чашке растворите желатин, залив его 60 мл воды. Жидкость должна быть комнатной температуры. Тщательно перемешайте смесь и оставьте желатин до набухания.
Тем временем в глубокой посуде просейте к сметане сахарную пудру. Также добавьте ванильный сахар или экстракт для аромата. Тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции.
Затем желатин необходимо растопить на паровой бане или в микроволновке. Подождите, когда желатин остынет, однако останется жидким - только тогда его можно вливать в сметану. Иначе от горячего желатина молочный продукт может расслоиться.
Перемешайте желе со сметанковой массой и разложите по стаканам или силиконовым формам. Также в десерт можно добавить кусочки фруктов или измельченные в крошку крекеры, чтобы обогатить вкус сладости.
Накройте посуду с десертом пищевой пленкой и поставьте холодильник до полного застывания. Чем больше посуда для желе - тем больше понадобится времени для застывания. Перед подачей десерта "Битое стекло" желе можно дополнительно украсить кусочками мандаринов.
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