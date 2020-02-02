Смертельний вірус вже в Україні: Супрун висловилася про коронавірус

Коронавірус, на думку Уляни Супрун, не так страшний для українців, як грип і ГРВІ
Уляна Супрун вважає, що поки українці бояться коронавіруса 2019-nCoV з Китаю, в нашій країні лютують реальні вірусні інфекції, на які лише за минулий тиждень захворіло понад 200 осіб, з них четверо померло від ускладнень. Мова йде про ГРВІ і грип. Про те, як захистити себе від хвороби ексміністр написала на своїй сторінці у Facebook.
Так, за даними Центру громадського здоров'я України, за останній тиждень епідпоріг був перевищений на 1,4 %. Всього лабораторно підтверджено тринадцять смертей від ускладнень грипу за сезон 2019-2020.
Супрун радить не панікувати, а опановувати знання, як захистити себе від сезонних вірусних інфекцій, які часом чреваті ускладнення.
"Є базові рекомендації, які допоможуть зробити себе менш вразливим для будь-яких хвороб - застуди, грипу і навіть коронавіруса", - пише ексчиновник.
Краплі з вірусами можуть залишатися активними ще кілька годин на поверхнях, залежно від умов (температура, вологість, тип поверхні). Приміром, на твердій поверхні (металу і пластику) віруси живуть довше, ніж на м'якій, холодне повітря зменшує виживання вірусів.
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"Люди з грипом найбільш "заразні" у перші 3-4 дні після початку хвороби. Також дорослі, які не мають проблем зі здоров'ям можуть передавати вірус навіть за день до появи симптомів і до 5-7 днів після початку хвороби. Діти
і люди з ослабленим імунітетом можуть бути "заразні" більш ніж 7 днів", - пише Супрун.
Вакцинація - відмінний спосіб захисту. Щеплення від грипу можна робити протягом усього епідсезону, а не тільки на початку. Особливо це важливо для людей з хронічними хворобами, дітей та вагітних.
Збалансоване харчування, достатня кількість рідини і фізична активність дозволить збільшити ресурс вашого організму для боротьби з хворобами.
"Звичайну застуду можна "вилікувати" постільним режимом і рясним питвом протягом декількох днів. Грип - серйозне захворювання, яке зазвичай вимагає консультації з лікарем", - резюмувала медик.