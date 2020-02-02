Смертельный вирус уже в Украине: Супрун высказалась о коронавирусе

Коронавирус, по мнению Уляны Супрун, не так страшен для украинцев, как грипп и ОРВИ
Уляна Супрун считает, что пока украинцы боятся коронавируса 2019-nCoV из Китая, в нашей стране свирепствуют реальные вирусные инфекции, которыми только за прошедшую неделю заболело более 200 человек, из них четверо умерло от осложнений. Речь идет об ОРВИ и гриппе. О том, как защитить себя от болезни экс-министр написала на своей странице в Facebook.
Так, по данным Центра общественного здоровья Украины, за последнюю неделю эпидемпорог был превышен на 1,4 %. Всего лабораторно подтверждено тринадцать смертей от осложнений гриппа за сезон 2019-2020.
Супрун советует не паниковать, а вооружаться знаниями, как защитить себя от сезонных вирусных инфекций, которые порой чреваты осложнениями.
"Есть базовые рекомендации, которые помогут сделать себя менее уязвимым для любых болезней - простуды, гриппа и даже коронавируса", - пишет экс-чиновник.
Капли с вирусами могут оставаться активными еще несколько часов на поверхностях, зависимо от условий (температура, влажность, тип поверхности). К примеру, на твердой поверхности (металле и пластике) вирусы живут дольше, чем на мягкой, холодный воздух уменьшает выживаемость вирусов.
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"Люди с гриппом наиболее "заразны" в первые 3-4 дня после начала болезни. Также взрослые, не имеющие проблем со здоровьем могут передавать вирус даже за день до появления симптомов и до 5-7 дней после начала болезни. Дети
и люди с ослабленным иммунитетом могут быть "заразны" более чем 7 дней", - пишет Супрун.
Вакцинация - отличный способ защиты. Прививки от гриппа можно делать на протяжении всего эпидсезона, а не только в начале. Особенно это важно для людей с хроническими болезнями, детей и беременных.
Сбалансированное питание, достаточное количество жидкости и физическая активность позволит увеличить ресурс вашего организма для борьбы с болезнями.
"Обычную простуду можно "вылечить" постельным режимом и обильным питьем в течение нескольких дней. Грипп - более серьезное заболевание, которое обычно требует консультации с врачом", - резюмировала медик.