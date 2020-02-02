Смертельный вирус уже в Украине: Супрун высказалась о коронавирусе

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Коронавирус, по мнению Уляны Супрун, не так страшен для украинцев, как грипп и ОРВИ

Уляна Супрун считает, что пока украинцы боятся коронавируса 2019-nCoV из Китая, в нашей стране свирепствуют реальные вирусные инфекции, которыми только за прошедшую неделю заболело более 200 человек, из них четверо умерло от осложнений. Речь идет об ОРВИ и гриппе. О том, как защитить себя от болезни экс-министр написала на своей странице в Facebook.

Так, по данным Центра общественного здоровья Украины, за последнюю неделю эпидемпорог был превышен на 1,4 %. Всего лабораторно подтверждено тринадцать смертей от осложнений гриппа за сезон 2019-2020.

Супрун советует не паниковать, а вооружаться знаниями, как защитить себя от сезонных вирусных инфекций, которые порой чреваты осложнениями.

"Есть базовые рекомендации, которые помогут сделать себя менее уязвимым для любых болезней - простуды, гриппа и даже коронавируса", - пишет экс-чиновник.

Как уберечься от вирусных инфекций

Нужно тщательно мыть руки с водой и мылом, если они недоступны, стоит иметь под рукой антисептик. При этом мытье без мыла неэффективно, нужно обязательно мыть руки "с втиранием" в течение 20 секунд.

Нельзя касаться носа, рта или глаз грязными руками. Люди часто не осознавая этого касаются руками лица, передавая различные инфекции с поручней, перил, предметов быта и т.д.

Капли с вирусами могут оставаться активными еще несколько часов на поверхностях, зависимо от условий (температура, влажность, тип поверхности). К примеру, на твердой поверхности (металле и пластике) вирусы живут дольше, чем на мягкой, холодный воздух уменьшает выживаемость вирусов.

Следует избегать тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы острых респираторных вирусных инфекций, поскольку чаще всего инфицирование происходит при прямом контакте воздушно-капельным путем.

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"Люди с гриппом наиболее "заразны" в первые 3-4 дня после начала болезни. Также взрослые, не имеющие проблем со здоровьем могут передавать вирус даже за день до появления симптомов и до 5-7 дней после начала болезни. Дети

и люди с ослабленным иммунитетом могут быть "заразны" более чем 7 дней", - пишет Супрун.

Нужно проветривать помещение и делать влажную уборку, поскольку частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе способствуя тому, что инфекция живет дольше. Кроме того, слизистая носа не увлажняется должным образом при сухом воздухе.

Вакцинация - отличный способ защиты. Прививки от гриппа можно делать на протяжении всего эпидсезона, а не только в начале. Особенно это важно для людей с хроническими болезнями, детей и беременных.

Сбалансированное питание, достаточное количество жидкости и физическая активность позволит увеличить ресурс вашего организма для борьбы с болезнями.

Что делать, если заболели

Уляна Супрун не советует заниматься самолечением, а обязательно проконсультироваться с семейным врачом.

Нельзя переносить болезнь "на ногах" - лучше остаться дома.

Сбалансированное питание и достаточное количество жидкости помогут справиться с болезнью.

Комнату нужно регулярно проветривать и увлажнять, не создавая "бункер".

"Обычную простуду можно "вылечить" постельным режимом и обильным питьем в течение нескольких дней. Грипп - более серьезное заболевание, которое обычно требует консультации с врачом", - резюмировала медик.