Українців госпіталізують з підозрою на коронавірус: подробиці

Коронавірус з Китаю запідозрили в українців (колаж: РБК-Україна)

На коронавірус перевірили трьох українців, які нещодавно повернулися з Китаю

Коронавірус з Китаю 2019-nCoV запідозрили у 22-річної українки, яка нещодавно повернулася з КНР. Дівчину госпіталізували в інфекційну лікарню Рівного. Ще два пацієнти потрапили до Львівської інфекційної лікарні. Що відомо про коронавірус в Україні - в матеріалі Styler.

Дівчина з Рівного сама звернулася в лікарню, тому що відчула себе погано після повернення з Піднебесної. З симптомами застуди - підвищена температура, нежить, кашель, дівчину одразу ж доставили до інфекційного відділення на обстеження.

Річ у тім, що специфічного тесту на китайський коронавірус в Україні немає, тому медики пішли методом виключення - взяли аналізи на грип та ГРВІ. Після результатів дівчину зможуть виписати, якщо виявиться, що це не коронавірус.

Ще один пацієнт знаходиться у Львівській інфекційній лікарні. Він сам пішов до лікарів, коли повернувся з Китаю і відчув симптоми застуди. На даний момент відомо, що ймовірність коронавіруса у чоловіка не висока.

"Наш пацієнт прибув з курортного острова, він не знає, перебував у тісному контакті з хворим або не перебував. Контактував з великою кількістю людей, і нас, власне, насторожив той симптом - важкість при диханні, - каже головний інфекціоніст Львівщини Наталія Тімко, пише ТСН.

Раніше ще один студент, який прилетів з Китаю до Львова, звернувся до медиків через симптоми ГРВІ. І хоча медики не підтвердили коронавірус, молодий чоловік вирішив залишитися у лікарні.

Нагадаємо, що основними симптомами цього штаму коронавіруса є лихоманка, кашель і затруднене дихання. Небезпека вірусу полягає в тому, що він дуже швидко уражає легені, викликаючи вірусну пневмонію.

Вірусом заразилися на ринку морепродуктів в місті Ухань (провінція Хубей), пізніше стало відомо, що він почав передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період становить 14 днів, а людина стає заразною ще до появи перших симптомів.

Водночас в МОЗ України заявили, що на території України випадків зараження не зафіксовано. У відомстві дали інструкцію медикам, як діяти у випадку підозри на коронавірус.

Медикам дали інструкцію по коронавірусу (скрін: facebook.com/moz.ukr)