У Китаї розробили успішний метод лікування коронавіруса

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Лікування нового вірусу пневмонії можливо шляхом екстракорпорального насичення крові киснем

У Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dailymail.

Повідомляється, що лікарям вдалося розробити успішний метод з використанням екстракорпорального насичення крові киснем.

Метод був успішно використаний в Ухані, де в грудні було зафіксовано спалах коронавіруса нового типу. Завдяки насичення крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який перебуває у критичному стані. За словами медиків, після лікування стан пацієнта стабілізувався і продовжує поліпшуватися. Незабаром чоловіка можуть виписати з карантину.

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