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В Україні вирує пташиний грип: як не заразитися небезпечним захворюванням

STYLERЖиття    23.01.2020 - 07:07
В Україні вирує пташиний грип: як не заразитися небезпечним захворюванням
Пташиний грип в Україні (Колаж РБК-Україна)

Деякі штами пташиного грипу здатні передаватися людині - як уникнути зараження

В Україні зафіксували спалах небезпечного захворювання – пташиного грипу. Це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, яка вражає органи травлення, дихання і має високу летальність. Переноситься птахами, що мігрують і вперше був зафіксований понад сто років тому – його називали курячим тифом або європейською чумою птахів.

У 1997 році в Гонконгу було встановлено, що один з різновидів пташиного грипу (H5N1) може передаватися від птиці до людини. З 18 хворих даним штамом, 6 осіб померло. Також встановлено, що вірус пташиного грипу здатний мутувати та об'єднуватися зі штамами грипу, якими хворіють люди. З 2003 по 2008 рік було підтверджено 361 випадок зараження пташиним грипом людини. 227 осіб загинуло.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів назвали всі запобіжні заходи. Вони рекомендують українцям не купувати м'ясо птиці та яйця на стихійних ринках.

"Під час спалахів пташиного грипу не рекомендується купувати продукти птахівництва, а саме тушки птахів і яйця в місцях стихійної торгівлі. Ці продукти потрібно купувати тільки на офіційних ринках, в магазинах і в офіційній торговельній мережі. Також м'ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Вони пояснили, що пташиний грип – це таке захворювання, яке неможливо зупинити при перетині кордону, через те, що основним джерелом вірусу є перелітні птахи.

"Під час спалаху пташиного грипу існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх або близьких контактів з інфікованими птахами. Однак поки немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей пташиним грипом було пташине м'ясо або яйця, але, щоб убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м'яса птиці в місцях стихійної торгівлі", - додав начальник управління здоров'я та добробуту тварин Госпродпотребслужби Микола Сонько.

Також є заходи особистого захисту:

  • Не дозволяти дітям грати з дикими птахами чи домашніми, які можуть бути заражені.
  • Не чіпати руками та не використовувати в їжу загиблих або хворих птахів.
  • При виявленні мертвої птиці в домашньому господарстві, слід обмежити до неї доступ тварин і людей. Тіло потрібно спалити, закрити обличчя маскою або респіратором, а руки захистити рукавичками. Після – ретельно вимити руки та обличчя з милом, а одяг – змінити.
  • Сире, погано оброблене м'ясо або яйця – вживати не можна.
  • М'ясо та яйця в холодильнику потрібно зберігати окремо від інших продуктів.
  • При виявленні хворої птиці в домашньому господарстві, потрібно викликати ветеринара.
  • При перших симптомах респіраторних захворювань, особливо після контакту з птахами, потрібно негайно звернутися до лікаря.
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