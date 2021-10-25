ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Синоптики, розповіли коли в Україні почнуться морози і сніг 

Новость на русском →
Понеділок 25 жовтня 2021 11:00
Синоптики, розповіли коли в Україні почнуться морози і сніг  Колаж РБК-Україна: коли українцям чекати снігу і морозів
Автор: Світлана Мащенко

Синоптики дали прогноз погоди на листопад 2021, розповівши коли в Україні денна температура опуститься нижче нуля, а дощові опади зміняться снігом.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на останній місяць осені.

Згідно з даними ресурсу WorldWeather, морози і сніг нас чекають тільки в кінці листопада. Перша декада листопада буде досить теплою, як для цього місяця. Вдень очікується +9+14 градусів, а вночі +4+8 і навіть до +10 градусів.

У другій десятиденці градусники покажуть більш скромні +5+7 вдень і +1+3 вночі.

В кінці місяця температура буде знижуватися вночі до мінусів, а вдень підвищуватися до мізерних +2+5.

Сніг вірогідний, згідно з попереднім прогнозом, тільки в останні дні листопада.

Синоптики, розповіли коли в Україні почнуться морози і сніг

Скрін: Прогноз погоди на листопад 2021 (WorldWeather)

А ось за даними завідувачки відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової, вже перші дні листопада будуть прохолодними.
Але в середині місяця можливе потепління.

"На початку листопада ми очікуємо температуру повітря близько 0 градусів, а вночі близько 5 градусів морозу. Тим не менш, це будуть ще не зимові процеси. І знову листопад буде демонструвати нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла", - прогнозує кліматолог.

Зимове похолодання, за її прогнозом, прийде ближче до кінця місяця.

Раніше ми писали, хто схильний до метеозалежності, і що робити, якщо ви болісно реагуєте на зміни погоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Свято 25 жовтня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела
Свято 25 жовтня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела