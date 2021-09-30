Найвигідніші тарифи мобільних операторів в Україні: який краще обрати

Українці при виборі тарифу на мобільний зв'язок орієнтуються на власні потреби. Зокрема, для когось критичним є спритний інтернет, трафік у кілька ГБ, а для інших важлива просто можливість зв'язку з найменшими щомісячними витратами. Також важливо звертати увагу не тільки на вартість, а й на тривалість дії пакету.

Який тариф найдешевший - читайте у матеріалі Styler нижче.

Так, в Україні є тарифи трьох основних мобільних операторів, а саме "Київстар", Vodafone і Lifecell.

Тариф "Дзвінки для батьків" від "Київстар"

Ціна замовлення пакету при контракті становить 75 гривень на місяць. Абонентам пропонують мобільний інтернет до 100 МБ, безлімітні дзвінки на "Київстар" та 50 безплатних СМС по Україні.

Вартість дзвінків на номери інших операторів або на міські - 50 копійок за хвилину, якщо витрата інтернету перевищила зазначену, далі швидкість опускається до 64 Кбіт/сек.

Важливо, що перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років, які користувалися мобільним зв'язком "Київстар" більше трьох місяців.

Тариф "Дзвінки для батьків"

Більше про тариф можна дізнатися за цим посиланням.

Тариф "Київстар родина"

Вартість замовлення пакету при контракті вартує 100 гривень на місяць, а розрахункова ціна становить 3,33 грн/день. Абонентам пропонують 6000 МБ на місяць та дзвінки в мережі "Київстар" безліміт. Також 60 SMS по Україні.

Ціна дзвінки інших номерів операторів становить 3 грн/пакет 3 хв.

Більше інформації про тариф можна дізнатися тут.

Тариф "Київстар родина"

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Вартість послуг від 40 гривень за 4 тижні, а розрахункова вартість становить 1,43 гривні на день. Така ціна для абонентів, якщо їхній номер перенесено до lifecell.

Зокрема, у пакеті послуг на 4 тижні вартість - 70 гривень, а розрахункова вартість становить 2,50 грн/день. Якщо номер Lifecell зареєстрований/персоніфікований - то 60 гривень за 4 тижні, а розрахункова - 2,14 грн/день. Такої абонентам пропонують інтернет 1 ГБ, 250 хвилин на всі мобільні номери по Україні, а після їх використання - тільки безліміт на Lifecell. Також пропонують знижку для студентів Lifecell Campus в 10%.

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Важливо, що з 13 жовтня вартість пакету послуг на 4 тижні становитиме вже 90 грн, якщо ваш номер зареєстровано або персоніфіковано – 80 грн, якщо ваш номер перенесено до lifecell – 70 грн, пакет послуг на 1 день – 7 грн.

Детальніше про тариф можна переглянути за цим лінком.

Тариф SuperNet Start від Vodafone

Ціна на місяць складає 125 гривень, або 4,2 гривні на день. У пакеті абонентам надають 4 ГБ, а через три місяці після активації стартового пакета і користування додають ще 3 ГБ зверху.

Дзвінки на Vodafone - безлімітні, а на інші оператори дається 150 хвилин. Ще дається 50 хвилин на дзвінки в інші 30 країн (Європа, Америка, Азія, Росія) - або додатково 150 хвилин по Україні. У тарифі - 50 СМС, вартість їх на мобільні мережі України по 1,50 грн/день.

Тариф SuperNet Start

Також безплатно пропонують музика нон-стоп в YouTube Premium на 3 місяці + Video PASS з моменту підключення акції.

Детальніше про тариф можна дізнатися за посиланням.