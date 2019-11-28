На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом поточної доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстрілу позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Новолуганского і поблизу Троїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по укріплень Об'єднаних сил - неподалік Новотроїцького, поблизу Березового й у Красногорівки.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення, ще один отримав бойову травму.

Крім того, Російська Федерація відправила черговий "гумконвой". На в'їзд в Україну пройшли дві колони вантажівок.