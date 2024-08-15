Быстро и полезно: Гордон Рамзи поделился рецептом запеченной курицы с фасолью и травами

В своей книге "Ultimate Fit Food" ("Еда для отличной формы") британский шеф-повар собрал рецепты полезных и одновременно вкусных блюд для сбалансированного питания и поддержания фигуры. Одним из блюд является быстрая и простая в приготовлении курица с разнообразными специями.

О том, как готовить курицу по рецепту известного шеф-повара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Express .

Что нужно для запеченной курицы

Для того чтобы приготовить запеченную в специях курицу с фасолью, нужны следующие продукты:

курица - 1 шт. (или 2 грудки, 2 бедра и 2 голени);

чеснок - 1 шт.;

лук-порей - 1 шт.;

белое сухое вино - 200 мл;

оливковое масло - 1 ст. л.;

куриный или овощной бульон - 400 мл;

чабрец - 2 веточки;

консервированная фасоль - 800 г;

шпинат Бэби - 250 г;

морская соль - щепотка;

черный перец - по вкусу.

Как готовить курицу в специях по рецепту Рамзи

Помойте курицу; если используете голени и бедра - снимите с них кожицу и пленки.

Разогрейте на плите глубокую сковороду, которую можно использовать как форму для запекания. Затем влейте растительное масло. Как только масло разогреется, обжарьте кусочки курицы со всех сторон до золотистой корочки.

Чеснок очистьте так, чтобы зубчики остались соединены между собой, а затем разрежьте пополам горизонтально. Лук-порей промойте, отрежьте лишнее и разрежьте пополам вдоль.

Переверните курицу кожицей вверх. Добавьте к курятине чеснок, положив его срезом вниз, а затем лук-порей.

Перемешайте лук-порей в оливковом масле, чтобы равномерно покрыть его жидкостью. Влейте в сковороду белое вино. Доведите его до кипения, подождите около 2 минут, а затем добавьте бульон.

Слегка приподнимайте курицу деревянной ложкой, чтобы поджаренные кусочки не "приклеились" ко дну сковороды. С фасоли слейте жидкость, а затем промойте бобы, чтобы удалить избыток соленого консерванта. Шпинат также нужно промыть.

Выключите огонь и положите в сковороду веточки тимьяна, фасоль и шпинат, разместив их вокруг курицы. Посолите и поперчите по своему вкусу, перемешайте все вместе.

После этого, если посуду можно использовать для выпечки, поместите сковороду в прибор или переложите все в отдельную форму. Поставьте форму в разогретую до 180-200 градусов духовку и запекайте блюдо до полной готовности курицы.

Время от времени перемешивайте продукты для обеспечения равномерного приготовления. Когда курица будет готова, извлеките форму из духовки.

Прежде чем подавать блюдо к столу в теплых неглубоких мисках, подождите примерно 5 минут, чтобы мясо выделило сок после запекания и приобрело насыщенный вкус.