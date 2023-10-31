Смартфоны Samsung получат обновление Android 14. Проверьте, есть ли среди них ваш

Samsung официально объявила о начале процесса обновления программного обеспечения флагманов Galaxy S23 до Android 14. Кроме этого, компания раскрыла, какие другие модели смартфонов также получат новую версию операционной системы Google, и важно отметить, что это не ограничивается только флагманскими устройствами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Samsung.
Если пользователи обновляются с бета-версии, объем загрузки составляет около 300 МБ, тогда как для обновления с Android 13 требуется загрузить около 3 ГБ файлов. Апдейт будет распространяться постепенно, поэтому, если оно пока недоступно, придется подождать немного.
На данный момент новая версия One UI доступна только для флагманских устройств 2023 года, в то время как для Galaxy S22 она находится на стадии тестирования. Однако опубликованная статья от Samsung раскрывает, какие другие смартфоны также будут обновлены в будущем. Речь идет о следующих моделях:
Samsung Galaxy S:
Линейки Fold и Flip:
Samsung Galaxy Note:
Samsung Galaxy A:
Из описания видно, что оно будет доступно для устройств с One UI 6 и более поздними версиями.
Следует отметить, что это не полный список устройств, и в нем не упомянуты некоторые модели линеек Galaxy M и Galaxy F.
Удивительно, что в списке есть модели из линеек Galaxy S20 и Note 20, учитывая, что они были выпущены в 2020 году и уже получили обещанные три обновления Android.
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