Смартфоны Samsung получат обновление Android 14. Проверьте, есть ли среди них ваш

Если пользователи обновляются с бета-версии, объем загрузки составляет около 300 МБ, тогда как для обновления с Android 13 требуется загрузить около 3 ГБ файлов. Апдейт будет распространяться постепенно, поэтому, если оно пока недоступно, придется подождать немного.

На данный момент новая версия One UI доступна только для флагманских устройств 2023 года, в то время как для Galaxy S22 она находится на стадии тестирования. Однако опубликованная статья от Samsung раскрывает, какие другие смартфоны также будут обновлены в будущем. Речь идет о следующих моделях:

Samsung Galaxy S:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20

Линейки Fold и Flip:

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note:

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy A:

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Из описания видно, что оно будет доступно для устройств с One UI 6 и более поздними версиями.

Следует отметить, что это не полный список устройств, и в нем не упомянуты некоторые модели линеек Galaxy M и Galaxy F.

Удивительно, что в списке есть модели из линеек Galaxy S20 и Note 20, учитывая, что они были выпущены в 2020 году и уже получили обещанные три обновления Android.