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Смартфоны Samsung получат обновление Android 14. Проверьте, есть ли среди них ваш

Samsung обновит до Android 14 много смартфонов (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Samsung официально объявила о начале процесса обновления программного обеспечения флагманов Galaxy S23 до Android 14. Кроме этого, компания раскрыла, какие другие модели смартфонов также получат новую версию операционной системы Google, и важно отметить, что это не ограничивается только флагманскими устройствами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Samsung.

Если пользователи обновляются с бета-версии, объем загрузки составляет около 300 МБ, тогда как для обновления с Android 13 требуется загрузить около 3 ГБ файлов. Апдейт будет распространяться постепенно, поэтому, если оно пока недоступно, придется подождать немного.

На данный момент новая версия One UI доступна только для флагманских устройств 2023 года, в то время как для Galaxy S22 она находится на стадии тестирования. Однако опубликованная статья от Samsung раскрывает, какие другие смартфоны также будут обновлены в будущем. Речь идет о следующих моделях:

Samsung Galaxy S:

  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S21
  • Samsung Galaxy S20

Линейки Fold и Flip:

  • Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Samsung Galaxy Z Fold 4
  • Samsung Galaxy Z Fold 3
  • Samsung Galaxy Z Fold 2
  • Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Samsung Galaxy Z Flip 4
  • Samsung Galaxy Z Flip 3
  • Samsung Galaxy Z Flip 5G
  • Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note:

  • Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy A:

  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy A34
  • Samsung Galaxy A33

Из описания видно, что оно будет доступно для устройств с One UI 6 и более поздними версиями.

Следует отметить, что это не полный список устройств, и в нем не упомянуты некоторые модели линеек Galaxy M и Galaxy F.

Удивительно, что в списке есть модели из линеек Galaxy S20 и Note 20, учитывая, что они были выпущены в 2020 году и уже получили обещанные три обновления Android.

Ранее мы писали, что Samsung выпустила ретро-версию Galaxy Z Flip5 в стиле "раскладушки" 2003 года.

А еще вы можете почитать о самых бюджетных смартфонах Samsung линейки A.

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