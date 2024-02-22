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Смартфоны iPhone 16 выйдут совершенно в новых цветах: детали и фото

iPhone 16 Pro может получить цвета Desert Titanium и Titanium Grey (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

По всей видимости, у Apple уже имеются определенные планы относительно цветовой гаммы будущих моделей iPhone 16. Хотя все эти сведения пока находятся на уровне слухов, возможны различные варианты, которые могут быть утверждены в процессе разработки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт инсайдера в Х (Twitter).

Цветовые варианты получили наименования Desert Titanium и Titanium Gray. Первый из них представляет собой новый оттенок золотого. Он не такой насыщенный, как предыдущие варианты. Второй цвет схож с немного потемневшим серым, использованным в модели Space Gray iPhone 6.

Обычно Apple предлагает четыре цветовых варианта для своих "Pro". Упомянутые выше оттенки будут дополнены стандартными вариантами - белым и черным. Однако до официального анонса флагманских устройств еще много времени, и дизайнерское решение может подвергнуться изменениям.

Напомним, что презентация новой линейки смартфонов Apple запланирована на осень 2024 года, и традиционно бренд Apple представляет свои новинки в первой половине сентября.

Раньше мы писали, что Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16.

А еще у нас есть материал о том, что iPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей Apple.

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