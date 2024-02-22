Смартфоны iPhone 16 выйдут совершенно в новых цветах: детали и фото

Цветовые варианты получили наименования Desert Titanium и Titanium Gray. Первый из них представляет собой новый оттенок золотого. Он не такой насыщенный, как предыдущие варианты. Второй цвет схож с немного потемневшим серым, использованным в модели Space Gray iPhone 6.

Обычно Apple предлагает четыре цветовых варианта для своих "Pro". Упомянутые выше оттенки будут дополнены стандартными вариантами - белым и черным. Однако до официального анонса флагманских устройств еще много времени, и дизайнерское решение может подвергнуться изменениям.

Напомним, что презентация новой линейки смартфонов Apple запланирована на осень 2024 года, и традиционно бренд Apple представляет свои новинки в первой половине сентября.