Смартфони iPhone 16 вийдуть абсолютно в нових кольорах: деталі та фото

Колірні варіанти отримали назви Desert Titanium та Titanium Gray. Перший представляє відтінок золотого. Він не такий насичений, як попередні варіанти. Другий колір схожий на трохи потемнілий сірий, використаний у моделі Space Gray iPhone 6.

Зазвичай Apple пропонує чотири колірні варіанти для своїх "Pro". Згадані вище відтінки будуть доповнені стандартними варіантами - білим та чорним. Однак до офіційного анонсу флагманських пристроїв ще багато часу, і дизайнерське рішення може зазнати змін.

Нагадаємо, що презентацію нової лінійки смартфонів Apple заплановано на осінь 2024 року, і традиційно бренд Apple представляє свої новинки в першій половині вересня.