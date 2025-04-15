Смартфоны Android начнут сами перезагружаться каждые три дня: Google объяснила зачем

Android запускает новую функцию безопасности, которая будет принудительно перезагружать устройства, если они не были разблокированы в течение определенного времени. Это усложнит доступ к данным для посторонних.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google .

Детали нововведения

Согласно последнему обновлению Google Play Services, устройства на Android будут автоматически перезагружаться, если оставались заблокированными три дня подряд, и при следующем включении потребуют ввод пароля.

Обновление будет применяться как к смартфонам, так и к планшетам на Android, но не затронет другие категории устройств - такие как Android Auto, Android TV и устройства на WearOS.

Автоматическая перезагрузка - это не сброс к заводским настройкам, а перевод устройства в состояние BFU (Before First Unlock), при котором все данные шифруются, биометрическая аутентификация отключается, и доступ возможен только после ввода PIN-кода.

Похожая функция уже появилась у Apple - в iOS 18.1 была добавлена автоматическая перезагрузка iPhone после 4 дней без разблокировки.

Остается неясным, будут ли устройства уведомлять пользователей о причине автоматической перезагрузки, хотя уже сейчас Android показывает на экране PIN-кода сообщение, если для полного доступа требуется ввести пароль после перезагрузки.