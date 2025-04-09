Samsung прекратила поддержку культового смартфона: что теперь делать пользователям

Samsung выпустила Galaxy S20 в 2020 году и пообещала до четырех лет поддержки, но позже неожиданно продлила срок еще на год с ежеквартальными патчами безопасности. Теперь и эта дополнительная поддержка завершена - компания окончательно прекратила обновлять серию S20.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police , на котором публикуются новости, связанные с операционной системой Android.

Что известно

Обновленная страница Security Updates от Samsung больше не упоминает Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra в списке устройств, получающих ежеквартальные обновления безопасности (по данным Android Authority). Обычно в последний год поддержки Samsung переводит устройства на ежеквартичный цикл обновлений.

Galaxy S20 FE и серия Note 20 по-прежнему остаются в списке - они вышли позже, в 2020 году. Скорее всего, эти устройства будут получать обновления еще два квартала, после чего поддержка для них также завершится.

Galaxy S20 запускался с Android 10 и оболочкой One UI 2.1. Последним крупным обновлением для него стал Android 13 с One UI 5.1, выпущенный в конце 2022 года. Учитывая последующие два года обновлений безопасности, Samsung вполне достойно поддерживала свой флагман 2020 года.

Поскольку Galaxy S20 и Note 20 имеют схожую "начинку", Samsung могла бы еще немного продлить поддержку S20. Но где-то нужно было провести черту.

Galaxy S20 стал знаковым для Samsung, ведь именно с ним дебютировала модель Ultra, а также функция 100-кратного "космического" зума - Space Zoom, вызвавшая немало обсуждений.

Окончание поддержки Galaxy S20 не означает, что вы обязаны немедленно покупать новый смартфон. Но если вы до сих пор используете флагман 2020 года как основное устройство, возможно, пришло время подумать об обновлении.