Маринованные грибочки на зиму: рецепт идеальной закуски к праздничному столу

Маринованные грибы - вкусная закуска, которой можно лакомиться в любое время года. Замариновать грибы несложно, главное - правильно обработать продукты.

О том, как замариновать грибы в уксусе на зиму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для маринованных грибов в уксусе

Для того чтобы замариновать грибы в уксусе, на 1 банку объемом в 1 л нужны следующие ингредиенты:

белые грибы - 800-1000 г

вода (для маринада) - 1 л

уксус 9% - 150 мл

лимонная кислота - 1/2 ч. л.

сахар - 1 ст.

соль - 3 ст.

лук - 1 шт.

гвоздика - 2 бутона

черный перец горошком - 2 шт.

лавровый лист - 2-3 шт.

Как мариновать грибы в уксусе

Для того чтобы замариновать белые грибы на зиму, для начала их необходимо тщательно промыть под проточной водой и почистить от грязи. Чтобы отчистить песок из труднодоступных мест, можно использовать мягкую зубную щетку. Также следует срезать конец ножки и поврежденные части.

Как чистить грибы для маринования (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

После промывания грибы нужно нарезать на небольшие кусочки. Чтобы маринованные грибы выглядели эстетично на тарелках, можно выбирать небольшие экземпляры. Впрочем, размер никак не влияет на вкус маринованных грибов.

Как нарезать грибы для маринования (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Переложите грибы в большую кастрюлю, присыпьте 1 ст. л. соли и добавьте лавровый лист. Заливать грибы необходимо кипятком - или можно сначала довести воду до кипения, а затем добавить грибы и соль.

Грибы нужно проварить в течение 15-20 минут после закипания до готовности, при этом снимая пену. Когда грибы проварятся, их нужно переложить на дуршлаг и промыть питьевой водой.

Как варить грибы для маринования (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Вода, в которой варились грибы, не используется для маринования. Маринад готовится отдельно.

Для этого нужно вскипятить 1 л воды, всыпать оставшуюся соль, добавить перец горошком, сахар и гвоздику. Для аромата также можно добавить несколько листочков лавровых листьев.

Размешайте маринад, добавьте лимонную кислоту и уксус и подождите до закипания. В предварительно стерилизованную банку вбросьте два кружочка очищенного лука - это сделает вкус грибов ярче.

Переложите в тару отварные белые грибы, стараясь не прижимать кусочки, чтобы сохранить их форму. Залейте грибы маринадом, герметично закрутите стерилизованную крышку, переверните банку и подождите до охлаждения, накрыв посуду одеялом.

Как мариновать грибы (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Другой вариант - стерилизовать консервацию после разложения в банке. Это поможет продлить срок хранения маринованных грибов.

Для этого посуду с грибами нужно поставить в кастрюлю на полотенце и залить в кастрюлю воды так, чтобы жидкость доходила до резьбы стеклянной посуды.

Стерилизовать консервацию нужно минимум 20-25 минут, а после этого банку можно герметично закрывать стерилизованной крышкой. После охлаждения посуды маринованные грибы следует хранить в прохладном темном месте.