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Для гарниров и пирожков: рецепт вкусной тушеной капусты на зиму

Вторник 12 ноября 2024 14:48
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Для гарниров и пирожков: рецепт вкусной тушеной капусты на зиму Как консервировать тушеную капусту (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Тушеная капуста - не только вкусный гарнир, но и отличная начинка для пирожков, вареников или блинов. А сэкономить время приготовления блюд поможет заблаговременное консервирование тушеной капусты.

О том, как консервировать тушеную капусту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для тушеной капусты

Для того чтобы законсервировать тушеную капусту, на 1 банку объемом 3 л и 1 банку объемом 0,5 л нужны следующие продукты:

  • капуста - 2 кг
  • помидоры - 800 г
  • морковь - 500 г
  • лук - 800 г
  • острый перец - 1 шт.
  • томатная паста - 150 г
  • растительное масло - 250 г
  • уксус - 4 ст. л.
  • соль - 50 г
  • чеснок - 5 зубчиков
  • тмин - 0,5 ч. л.
  • сахар - 50 г
  • черный молотый перец - 0,5 ч. л.

Как консервировать тушеную капусту

Чтобы тушеная капуста долго хранилась, нужно выбирать позднеспелые сорта белокочанной капусты. Они обеспечивают хрусткость даже после тушения и консервации.

Выбранную капусту нужно нашинковать на тонкие короткие полоски. Морковь, как и другие овощи, сделает вкус более интересным. Для консервирования ее следует почистить и натереть на большой терке.

В большую кастрюлю или глубокую сковороду с толстыми стенками влейте масло и разогрейте посуду. Сначала нужно обжарить лук до золотистого цвета. Для этого его нужно почистить и нарезать соломкой.

Тем временем бланшируйте помидоры, чтобы сделать из них соус для тушеной капусты. Надрежьте каждый помидор, затем залейте овощи кипятком на 3-5 минут. Это поможет легко снять шкурку.

После этого помидоры нужно перекрутить через мясорубку или измельчить в блендере.

Когда лук будет золотистого цвета, всыпьте в него морковь. Тушите овощи в течение 8-10 минут, постоянно помешивая. Важно не пережарить будущую консервацию.

Для гарниров и пирожков: рецепт вкусной тушеной капусты на зиму

Морковь сделает тушеную капусту слаще (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Всыпьте в кастрюлю капусту и сразу перемешайте ингредиенты. Пока овощи тушатся, приготовьте заливку из помидоров.

Соедините очищенные помидоры с очищенными зубчиками чеснока, солью, сахаром, молотым перцем и помытым острым перцем. Также добавьте тмин и томатную пасту. Ингредиенты следует перебить блендером до однородной массы.

Для гарниров и пирожков: рецепт вкусной тушеной капусты на зиму

Заливка из помидоров сделает капусту сочной (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После того как капуста протушится в течение 30 минут и станет мягкой, ее можно заливать помидорным соусом. Перемешайте массу и тушите капусту еще в течение 10-15 минут на слабом огне, накрыв посуду крышкой.

В готовую капусту влейте уксус - это поможет дольше хранить капусту. Протушите капусту еще в течение 5 минут.

Для консервирования тушеной капусты чистые банки нужно простерилизовать в духовке, а крышки к ним - в кипящей воде. Разложите готовую тушеную капусту по банкам, герметично закрутите крышки и подождите до полного охлаждения.

Кстати, раньше мы писали о том, какие сорта капусты не подходят для квашения и маринования.

Также читайте, как готовить сало по-гуцульски.

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