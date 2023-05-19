На вкус, как ананас: об этих необычных сортах клубники мало кто знает

Популярные сорта белой клубники

Пайнбери

Этот сорт еще называют "Ананасной клубникой". Все из-за необычного привкуса ананаса.

Белый Швед

Такой сорт клубники имеет большие плоды с легкой кислинкой.

Анабланка

Ягоды абсолютно белые с красными семенами, имеют необычный вкус с ананасовыми нотками. К тому же, имеют нежную структуру мякоти.

Желтое чудо

Неприхотливый сорт садовой земляники с желтыми сладкими плодами. За сезон можно получить до 1000 ягод из одного куста.

Белый Лебедь

Сорт выведен японцами, которые вложили в него много положительных качеств: высокую урожайность и приятный вкус.

Преимущества белой клубники

Ягода может иметь любую форму - коническую, вытянутую или округлую.

К преимуществам основных белых сортов относятся: