На вкус, как ананас: об этих необычных сортах клубники мало кто знает

Все привыкли, что клубника красного цвета. Однако, оказывается есть еще малоизвестные сорта ягоды, которые белого цвета и поражают своим вкусом
Пайнбери
Этот сорт еще называют "Ананасной клубникой". Все из-за необычного привкуса ананаса.
Белый Швед
Такой сорт клубники имеет большие плоды с легкой кислинкой.
Анабланка
Ягоды абсолютно белые с красными семенами, имеют необычный вкус с ананасовыми нотками. К тому же, имеют нежную структуру мякоти.
Желтое чудо
Неприхотливый сорт садовой земляники с желтыми сладкими плодами. За сезон можно получить до 1000 ягод из одного куста.
Белый Лебедь
Сорт выведен японцами, которые вложили в него много положительных качеств: высокую урожайность и приятный вкус.
Ягода может иметь любую форму - коническую, вытянутую или округлую.
К преимуществам основных белых сортов относятся:
Раньше мы сообщали, как получить большой урожай на маленьком участке земли.
Также мы писали, какие комнатные растения можно выносить на улицу и когда это делать.