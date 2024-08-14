Меживо из баклажанов: старый украинский рецепт идеальной овощной закуски

Из баклажанов можно готовить салаты, запеканки и суп, а можно и старинную закуску из тушенных в маринаде овощей. Свое название меживо, вероятно, получило от украинского слова "межений", то есть, "маринованный" - что описывает метод приготовления.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами блюд украинской кухни "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Что нужно для баклажанного межива

Для того чтобы приготовить из баклажанов старинную закуску, нужно эти продукты:

баклажаны - 3 шт.;

помидоры - 3 шт.;

лук - 2 шт.;

растительное масло - для жарки;

уксус - 1,5 ст. л.;

мука - 5 ст. л.;

красный перец - щепотка;

черный перец - щепотка;

сахар - 1 ст. л.;

соль - 1 ст. л.

Как готовить меживо из баклажанов

Для приготовления такой закуски баклажаны нужно промыть, срезать плодоножку, а затем нарезать баклажаны кружочками толщиной 1 см.

Нарезанные баклажаны нужно сложить в глубокую миску, присыпать солью и подождать час, чтобы овощи пустили сок. Жидкость нужно слить, слегка отжимая баклажаны. Овощи после этого следует поперчить черным перцем.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, в это время обваляйте баклажаны в муке. Затем их нужно поджарить до готовности и легкой корочки с каждой стороны.

Обжарьте баклажаны (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Готовые баклажаны переложите в глубокую кастрюлю, в которой будете их тушить.

Очистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики и поджарьте до золотистого цвета. Готовый лук всыпьте в кастрюлю с баклажанами.

Помойте помидоры, нарежьте их на небольшие кусочки, пересыпьте в сковороду - и тушите до готовности. Затем взбейте тушеные помидоры в однородную массу или перетрите через сито.

Приготовьте пюре из помидоров (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Влейте в пюре уксус, всыпьте сахар, красный перец и по вкусу соль. Тщательно перемешайте маринад, затем залейте им баклажаны.

Доведите соус до кипения на маленьком огне. После этого тушите блюдо еще в течение 5 минут. Готов меживо из баклажанов можно украсить листьями петрушки или базилика.