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Меживо из баклажанов: старый украинский рецепт идеальной овощной закуски

Среда 14 августа 2024 07:45
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Меживо из баклажанов: старый украинский рецепт идеальной овощной закуски Как готовить меживо из баклажанов (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Из баклажанов можно готовить салаты, запеканки и суп, а можно и старинную закуску из тушенных в маринаде овощей. Свое название меживо, вероятно, получило от украинского слова "межений", то есть, "маринованный" - что описывает метод приготовления.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами блюд украинской кухни "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Что нужно для баклажанного межива

Для того чтобы приготовить из баклажанов старинную закуску, нужно эти продукты:

  • баклажаны - 3 шт.;
  • помидоры - 3 шт.;
  • лук - 2 шт.;
  • растительное масло - для жарки;
  • уксус - 1,5 ст. л.;
  • мука - 5 ст. л.;
  • красный перец - щепотка;
  • черный перец - щепотка;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • соль - 1 ст. л.

Как готовить меживо из баклажанов

Для приготовления такой закуски баклажаны нужно промыть, срезать плодоножку, а затем нарезать баклажаны кружочками толщиной 1 см.

Нарезанные баклажаны нужно сложить в глубокую миску, присыпать солью и подождать час, чтобы овощи пустили сок. Жидкость нужно слить, слегка отжимая баклажаны. Овощи после этого следует поперчить черным перцем.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, в это время обваляйте баклажаны в муке. Затем их нужно поджарить до готовности и легкой корочки с каждой стороны.

Меживо из баклажанов: старый украинский рецепт идеальной овощной закуски

Обжарьте баклажаны (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Готовые баклажаны переложите в глубокую кастрюлю, в которой будете их тушить.

Очистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики и поджарьте до золотистого цвета. Готовый лук всыпьте в кастрюлю с баклажанами.

Помойте помидоры, нарежьте их на небольшие кусочки, пересыпьте в сковороду - и тушите до готовности. Затем взбейте тушеные помидоры в однородную массу или перетрите через сито.

Меживо из баклажанов: старый украинский рецепт идеальной овощной закуски

Приготовьте пюре из помидоров (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Влейте в пюре уксус, всыпьте сахар, красный перец и по вкусу соль. Тщательно перемешайте маринад, затем залейте им баклажаны.

Доведите соус до кипения на маленьком огне. После этого тушите блюдо еще в течение 5 минут. Готов меживо из баклажанов можно украсить листьями петрушки или базилика.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить борщ с вишнями по рецепту из Кременца.

А также рассказывали, как готовить шпундру со свеклой по рецепту Елены Щербань.

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