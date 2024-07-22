Раздражают кузнечики? Вот, как избавиться от них натуральными методами

Маленькие зеленые насекомые, кузнечики, кроме поднятия настроения забавными прыжками, могут съесть и часть урожая. Ведь рацион изголодавшихся кузнечиков могут составлять кукуруза, люцерна, листья и почки винограда, а также табачные культуры. Тем не менее избавиться от насекомого можно натуральными методами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Ухаживать за газоном

Первым шагом для изгнания кузнечиков из сада является уход за двором и регулярный подстриг травы. Это уменьшит количество тайников кузнечиков и мест для откладывания яиц.

Поэтому, по мнению специалистов в борьбе с вредителями, один из лучших способов свести к минимуму количество кузнечиков во дворе - это коротко стричь газон и уничтожать сорняки.

В то же время слишком коротко подстригать газон тоже не стоит - это может привести к чрезмерному пересыханию почвы, ведь стебли травы создают тень, помогая удерживая влагу в земле.

Использовать масло нима

Еще один способ отпугивания кузнечиков - использование природных пестицидов, таких как масло нима. Масло нима отпугивает кузнечиков, влияя на жизненный цикл насекомых, уменьшая их размножение и популяцию.

Впрочем, следует учитывать, что этот метод оказывает довольно медленное действие. Также советуют разводить несколько капель растительного масла в 1 л воды, чтобы сделать спрей.

К тому же следует убедиться, что домашние питомцы не съедят растения, опрысканные раствором с маслом.

Сделать чесночный спрей

Еще один простой природный репеллент для кузнечиков - чесночный спрей. Кузнечики не любят запах чеснока, а сделать чесночный спрей своими руками очень просто.

Для того чтобы избавиться от кузнечиков этим методом, нужно замочить зубчики чеснока в воде на 24 часа, а затем распылить раствор на растения.

Обработать почву

Когда кузнечики заселяют поле или другую открытую территорию, обработка почвы - это способ побеспокоить их. Обработка почвы разрушает их места размножения, физически повреждает яйца и подвергает кузнечиков опасности от хищников и стихийных явлений.

Однако, если вы решили возделывать землю, лучше делать это весной, до того как кузнечики вылупятся из яиц. Обработка почвы осенью может удалить почвенные покровы, помогающие растениям пережить зиму.

Опрыскать растения раствором уксуса

Еще одним нетоксичным отпугивателем кузнечиков является уксус. Как древесный, так и дистиллированный уксус имеют резкий запах, который может отпугнуть этих зеленых насекомых.

Для того чтобы избавиться от кузнечиков с помощью уксуса, советуют смешать уксус с водой и опрыскать растения. Следует отметить, что этот раствор лучше работает как отпугиватель для небольших популяций кузнечиков, но его недостаточно для борьбы с большой популяцией.

Использовать ловушки для насекомых

Специальные ловушки - еще один вариант, который помогает очистить сад от кузнечиков. Такой метод лучше всего работает, если использовать его в начале сезона, когда насекомые еще молоды.

В то же время какие бы естественные решения вы ни выбрали, рекомендуют совмещать несколько методов для лучшего контроля популяции кузнечиков.