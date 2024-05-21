Помогают бороться с вредителями: 5 растений, которые нужно посадить возле кабачков
Кабачки - популярное растение на грядках. Из-за неправильной посадки можно остаться без большого урожая. Следует знать, какие растения нужно сажать рядом для борьбы с вредителями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Фасоль
Бобы известны тем, что выделяют в почве азот, а это важный минерал для роста и здоровья растений. Именно это может привести к более крепкому росту кабачков и большей урожайности плодов.
Поэтому такое соседство положительно влияет и на кабачки и может помочь предотвратить возникновение сорняков вокруг.
Чеснок
Посадка чеснока и кабачков вместе может отпугнуть вредителей, таких как тля благодаря сильному запаху чеснока.
Насыщенный вкус чеснока может помочь кабачкам вырасти и сделать их более ароматным. К тому же чеснок может улучшить состояние почвы благодаря своим природным антибактериальным и противогрибковым свойствам.
Листья салата
Салат занимает немного места и помогает уменьшить количество сорняков. Он действует как живая мульча, помогая удерживать влагу, в то время как кабачки создают тень для салата.
Редис
Редис - это небольшие корнеплоды, при совместном выращивании с кабачками они помогают почве и отпугивают вредителей. Редис помогает расщепить почву и отпугивать корневые черви.
Кукуруза
Помогает получить щедрый урожай кабачков и кукуруза. Высокое растение создает тень, защищая кабачки от солнца, а значит и помогая сохранять влагу в почве под культурой.
Какие растения не стоит сажать рядом с кабачками
В первую очередь, это тыквенные растения. Рядом с кабачками не следует выращивать тыкву, огурцы и перец.
Представители семейства тыквенных будут конкурировать между собой за воду и питательные вещества. Также следует отметить, что у них общие вредители и болезни.
Плохой сосед для кабачков и картофель. Просто картофель забирает из почвы все питательные вещества, а кабачкам ничего не остается, поэтому урожай будет маленьким.
Ранее мы сообщали, что делать, когда померзли растения на огороде.
Также мы писали, можно ли на огороде сажать подсолнечник.