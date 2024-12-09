Вкусное печенье из трех ингредиентов: рецепт для приготовления за 15 минут

Для того чтобы приготовить простое печенье, необязательно использовать много ингредиентов. Оказывается, для популярной сладости может быть достаточно трех продуктов, а на приготовление - 15 минут.

О том, как готовить простое печенье из трех ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "На пенсії".

Что нужно для "быстрого" печенья

Для того чтобы приготовить вкусное печенье на скорую руку, понадобятся следующие ингредиенты:

молочный шоколад - 115 г

мука - 20 г

крахмал кукурузный - 20 г

сливочное масло - для смазывания формы

Как готовить печенье за 15 минут

Для того чтобы приготовить чрезвычайно простое шоколадное печенье, сначала нужно просеять муку и крахмал. Это поможет избавиться от комочков и облегчит смешивание ингредиентов. Кроме этого, такая процедура помогает тесту стать более пышным, поскольку по рецепту не используются дрожжи или разрыхлитель.

Шоколад разломайте на небольшие кусочки, переложите в миску и растопите на паровой бане или в микроволновке. Периодически шоколад можно помешивать, чтобы он быстрее и равномерно растопился.

Смешайте сухие ингредиенты, затем влейте теплый растопленный шоколад. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции лопаткой.

Для того чтобы запечь печенье, обязательно смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Выложите на противень шоколадную массу, примерно по 1 ст. л. на одно печенье, сделав расстояние между каждым.

Или же, чтобы облегчить процесс и сделать печенье, можно переложить тесто в кондитерский мешок и сформировать "розы". Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье примерно 10 минут.

Для того, чтобы разнообразить вкус шоколадного печенья, по желанию в тесто можно добавить измельченные орешки, или украсить ними готовые вкусности.

В тесто для печенья можно добавить орехи.