RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вкусная скумбрия с овощами: полчаса и обед для всей семьи готов!

Как приготовить вкусную скумбрию с овощами (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Рыба должна быть в рационе каждого украинца, потому что она не только отличный вариант для обеда или ужина, но и полезный и питательный продукт. Приготовить вкуснейшую рыбу несложно, нужна только рыба, желание и проверенный рецепт.

Как приготовить вкусную скумбрию с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на проверенный рецепт фудблогера Полины из Instagram.

Что вам понадобится

  • Филе скумбрии
  • Картофель
  • Лук
  • Томаты черри
  • Лимон
  • Масло
  • Соль
  • Специи для картофеля и рыбы

Количество продуктов можно регулировать в зависимости от количества членов вашей семьи или количества гостей.

Как приготовить скумбрию

Картофель моем, складываем в кастрюлю, заливаем водой и предварительно отвариваем до готовности. Далее ее режем и выкладываем на дно формы. Поливаем маслом, солим и добавляем специи.

Нарезаем лук полукольцами или кольцами и выкладываем поверх картофеля. Помидоры черри выкладываем целиком или разрезаем пополам и добавляем в другие овощи.

На филе скумбрии делаем надрезы, солим и добавляем необходимые специи для рыбы. Подготовленную рыбу выкладываем сверху на овощи, поливаем соком лимона и растительным маслом.

Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем туда нашу рыбку с овощами на 20-25 минут.

Кстати, раньше мы писали, что Клопотенко поделился рецептом вкуснейшей домашней пиццы.

А также рассказывали о том, как приготовить заливной пирог с капустой без духовки.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт рікприготування стравскумбрія