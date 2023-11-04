Служил 22 года. Во Львове уволили настоятеля церкви, где сняли клип Жадан и Соловий

Руководителя Андреевской церкви УГКЦ уволили

Отец Михаил Николай Лучков был священником церкви с 2001 года.

1 ноября 2023 года он завершил исполнение обязанностей настоятеля.

Кадр из клипа (фото: скриншот с видео)

"2 ноября 2023 года сообщено, что о. Михаил Николай Лучков ЧСВВ отстранен от правительства священника прихода св. Андрея Галицкого деканата во Львове с 01.11.2023 в связи с изменениями, произошедшими в Провинции Отцов Василиан Святейшего Спасителя в Украине", - говорится в сообщении.

О причине такого решения можно только догадываться. В настоящее время правительство прихода вакантно.

Что предшествовало этому решению

20 октября группа "Жадан и Собаки" и певица Христина Соловий выпустили клип на песню "Серце", съемки которого частично происходили в здании церкви святого Андрея УГКЦ.

Кадр из клипа (фото: скриншот с видео)

За пределами храма снимались сцены с поцелуями двух женщин. Именно они вызвали конфликт, поскольку приход Святого Андрея УГКЦ утверждал, что не располагал информацией о сценах с поцелуями женщин и просил исполнителей изъять их из клипа, утверждая, что это якобы пропаганда антихристианских ценностей.

Кадр из клипа (фото: скриншот с видео)

Позже прокомментировал скандал львовский священник Юрий Бойко, заявив о вероятном увольнении руководства церкви.

Однако курия опровергла эту информацию, подчеркнув, что проводится расследование.