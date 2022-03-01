Служба "102" Нацполіції приймає на роботу волонтерів: як долучитися

Як відомо, весь особовий склад Нацполіції вранці 24 лютого був піднятий за бойовою тривогою. З того моменту їхня команда цілодобово та безперервно несе свою службу.

"Ми дякуємо громадянам, які повідомляють нам про підозрілих осіб, переміщення ворожої техніки, адже це свідчить, що ми як ніколи об’єднані однією метою. Цього разу – це перемога над ворогом, який прийшов на нашу землю з війною", – зазначають у зверненні.

Також поліція зазначає, що вони намагаються оперативно приймати й відпрацьовувати повідомлення, але навантаження на операторів служби 102 зросло в рази. Тому вони просять зголоситися волонтерів допомогти нам бути оперативнішими й ефективнішими.

Якщо ви готові сприяти оперативному реагуванню на злочини та події, направленні нарядів поліції на місце події, звертайтеся до Головних управлінь поліції в регіонах.