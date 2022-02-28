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У Харківській області пройшла спецоперація проти зрадників. Серед затриманих мер Південного

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Харківська область, Понеділок 28 лютого 2022 14:17
У Харківській області пройшла спецоперація проти зрадників. Серед затриманих мер Південного Фото: у Харківській області пройшла спецоперація (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області українські військові провели спецоперацію проти державних зрадників. Серед затриманих в ході спецоперації - мер міста Південне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

За словами голови ОДА, військові затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції, а також дільничного інспектора. Всіх їх підозрюють у державній зраді.

"Ми не дамо здати жодного сантиметра нашої землі. І це не просто слова. Військові попереджають. Це вони проявили лояльність, що затримали. Цитата: Розстрілювати (зрадників - ред.) будуть на місці", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, вчора мер міста Куп'янськ пішов на переговори з окупантами. Щодо нього завели кримінальну справу.

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