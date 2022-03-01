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Під Харковом поліцейські знищили російські танки

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Харківська область, Вівторок 01 березня 2022 07:23
Під Харковом поліцейські знищили російські танки Фото: захоплений українськими захисниками російський танк (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом в Дергачах поліцейські знищили два танки російських окупантів. Причому техніку ворога ліквідували на той момент, коли незначна територія Дергачівського району зараз тимчасово підконтрольна загарбникам.

Про це передали у прес-службі Національної поліції у Харківській області.

При цьому правоохоронці зазначають, що техніка противника палає і там, адже для завдання ураження силам російських окупаційних військ підходить будь-яка частина землі в Україні.

"Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор", - йдеться у публікації.

Також поліцейські знову закликали російських солдатів здаватися, скласти зброю та бігти додому.

"Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!" - пишуть правоохоронці.

Також поліцейські показали відео про знищені в Дергачах російські танки.

Відео: у Дергачах Харківської області поліцейські знищили 2 танки російських окупантів

Раніше ми писали, що українці голими руками зупиняють танки на вулицях, а також закидають російські військові автомобілі коктейлями "Молотова".

Додамо, що по всій Україні з'являються білборди з напрямком, куди йти російським військам.

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