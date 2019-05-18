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Терміну придатності недостатньо: Комаровський зробив заяву про харчування дитини

STYLERЖиття    18.05.2019 - 08:59
Терміну придатності недостатньо: Комаровський зробив заяву про харчування дитини
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський порадив батькам, як правильно перевіряти їжу на свіжість і якість

Доктор Євген Комаровкий розповів про те, наскільки важливо для безпеки дитини ретельно перевіряти свіжість і придатність їжі, яку ви даєте малюку. Про це знаменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше відповів на важливе питання про газовану воду, заявляє, що окрім перевірки дати на етикетці, необхідно перевірити їжу на запах, колір і смак.

"Обов'язково пробуйте все, що ви пропонуєте дитині. Найменші сумніви - не той смак, колір, запах - стоп! Навіть якщо незрозуміло, що не так, але є тривога, настороженість, коливання - стоп! Довіртеся інстинктам. Не давайте!" - пише Комаровський.

Терміну придатності недостатньо: Комаровський зробив заяву про харчування дитини

Комаровський розповів про безпеку харчування дитини (фото: pxhere.com)

Справа в тому, пише Комаровський, що всім ссавцям притаманний інстинкт, тобто вроджена здатність, відрізняти корисну і безпечну їжу від їжі небезпечної і неїстівної.

Саме зовнішній вигляд, запах, смак і консистенція аналізується десь в центральній нервовій системі - і ми отримуємо підказку, яку можна порівняти з інстинктом, - заявляє педіатр.

Особливо подібний інстинкт розвинений щодо продуктів, до яких людство пристосувалося за багато тисячоліть - це молочні продукти, м'ясо, риба, фрукти, овочі.

Терміну придатності недостатньо: Комаровський зробив заяву про харчування дитини

Комаровський розповів про безпеку харчування дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Люди в XXI столітті скоріше довіряють етикетці зі строками зберігання, ніж інстинктам, але нерідко буває так, що виникає незрозуміле відчуття, яке взялося невідомо звідки, відчуття незвичності, яке насторожує, а значить, говорить про потенційну небезпеку продукту. Це він - інстинкт!" - пише Комаровський.

До речі, раніше доктор Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців.

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